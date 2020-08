Španec v Spielbergu s prvega mesta

Za Espargaroja je današnji "pole position" prvi v karieri v elitnem razredu, japonskega tekmeca pa je prehitel za pičlih 22 tisočink.

V Spielbergu je ta konec tedna na sporedu druga zaporedna dirka na tem prizorišču in skupno peta v premešani sezoni 2020.

Prejšnji teden je zmagal Andrea Dovizioso (Ducati), ki je bil danes v kvalifikacijah deveti.

Who predicted this front row?! 🙌@polespargaro starts from pole ahead of @takanakagami30 with @JohannZarco1's penalty promoting @JoanMirOfficial! ⏱️@BMWMotorsport | #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/XDlfIs882c