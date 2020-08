Čudež je, da je nihče skupil: Zarco je na pol morilec #video

Nesreča, ki bi se lahko tragično končala:

Itālis Franko Morbidelli un franču sportists Johans Zarko avarē Austrijas MotoGP, savukārt Valentino Rosi apbrīnojami izvairās no negadījuma! 🤯 pic.twitter.com/ExHTiMeVCy — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) August 16, 2020

Medtem ko je Zarco po padcu lahko samo odšel v bokse, so Morbidellija odpeljali z reševalnim vozilom, a tudi z njim po preiskavah ni nič hujšega. Oba sta jo čudežno odnesla le z nekaj modricami in odrgninami, a vse skupaj bi se lahko veliko huje končalo za voznika Yamahe Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija, ki sta ju za nekaj centimetrov zgrešila ''podivjana'' motocikla Morbidellija in Zarca.

Morbidellijev motocikel je le za nekaj centimetrov zgrešil Rossija:

I’ll go to bed tonight happy for Dovi, Mir & Miller but even happier for Rossi, Vinales, Morbidelli & Zarco. Not quite sure how I didn’t drop an F-bomb on the live. Holy moly!! #MotoGP #AustrianGP 🙏 pic.twitter.com/TY8PrkMKW5 — Matthew Birt (@birtymotogp) August 16, 2020

"Na srečo je z mano vse v redu, a šlo je za nevarno početje. Tako zame kot zanj, a tudi za Rossija in Vinalesa, mimo katerih sta motocikla pred nosom švignila s hitrostjo več kot 200 km/h. Žal mi je, da se nisem mogel izogniti, a nisem mogel narediti prav ničesar. Ko sem sam pritisnil zavoro, je še spremenil smer. Posesalo me je vanj in trčenje je bilo neizbežno," je še dejal jezni voznik Petronas Yamahe.

Še počasni posnetek:

meu deus imagina o susto enorme que o Valentino Rossi tomou, que chocante 😳 #MotoGP pic.twitter.com/ZKXig5Fn6Q — 🏁 vitória müller✨ 8x2 🤪 (@viimueller) August 16, 2020

Rossi: Mislil sem, da gre za senco helikopterja

Ravno njegov motocikel je za nekaj centimetrov zgrešil Rossija, ki je za Vinalesom zavijal v desni ovinek. Legendarni Italijan je videl le obris letečega motocikla, v boksih pa si je lahko le oddahnil, da ga razbitine motorja niso zadele.

Tako je nesrečo videl Rossi:

"Vsem je kristalno jasno, kaj se je zgodilo. Zarco ga ob zaviranju ni želel spustiti predse, zato je namerno zavrl in zapeljal preden. Nor je, a to ni nič novega zanj,'' je bil kritičen tudi Rossi, ki je priznal, da se je ustrašil za življenje.

''Nič ni narobe s tem, da si agresiven, a moraš vedeti, kaj delaš, in ne ogrožati drugih. Bilo me je strah. Videl sem senco, mislil sem, da gre za helikopter. Morbidellijev motor me je zgrešil za mišjo dlako. Zarco je prejšnji teden to storil Polu Espargaroju, zdaj Morbidelliju. Še enkrat, nor je. O njegovem početju je treba spregovoriti,'' je italijanskemu Sky zaupal še Rossi.

Odziv ob pogledu posnetka:

Espargaro: Vozi prek limita

"Bil sem takoj za Valentinom in z gotovostjo lahko rečem, če bi ga kateri izmed motorjev zadel, bi lahko govorili o enem najbolj žalostnih dni v zgodovini motoGP," je po dirki dejal voznik Aprilie Aleix Espargaro. Tudi on je s prstom pokazal na divjega Francoza.

Morbidelli je sam vstopil v reševalno vozilo:

Franco Morbidelli makes his own way to the ambulance after a crash.



It's great to see him up and moving and we hope to see him back on track soon 🙏#AustrianGP pic.twitter.com/WGtv0ppTI1 — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 16, 2020

"Treba je povedati, da ko se zgodi kaj takega, je Zarco vedno zraven. Vozi prek limitov. K sreči se ni zgodilo nič hujšega. Zanima me, zakaj ni mogel počakati še en krog, ni se boril za zmago. Nekaj dirkačev v karavani misli le nase, a to ni v redu. Treba je kdaj pa kdaj pomisliti tudi na druge," se je jezil tudi Espargaro.

Zarco: Nisem nor

Padec se je zgodil v sedmem krogu ob prehitevanju Zarca, ki je prišel pred Rimljana in domnevno zavrl. Italijan kljub dobrim refleksom nesreče ni mogel preprečiti.

''Bolj kot padec me bolijo izjave po dirki, ki so jih dajali za italijanske medije. Nisem nor, vse skupaj nisem naredil namerno. Franca sem prehitel, mislim sem, da imam dovolj prostora, nato je prišlo do trčenja. Pri 300 km/h ne moreš kar menjati smeri, kot mi očitajo. To ni Moto 3. Nikakor nisem bil nepreviden in brezglav,'' se je po hudih očitkih branil Francoz, ki se je po padcu tudi sam znašel na cestišču, k sreči so ga drugi dirkači opazili in zavirali, sam pa je lahko stekel na varno.

Hud padec tudi Malezijca Zgoraj omenjena nesreča pa ni bila edina. Močno je počilo že v Moto2, ko jo je skupil nedolžni malezijski dirkač Hafizh Syahrin. Dirkači so se vozili v petem krogu, ko je Enea Bastianini izgubil oblast nad motorjem in padel, njegovo vozilo pa se je ustavilo sredi cestišča. Mnogi so se mu komaj izognili, Syahrin pa ga je v gneči spregledal z vso hitrostjo trčil vanj. Padec je bil izjemno silovit, a težjih poškodb Malezijec ni utrpel. Ves čas je bil pri zavesti in ima cele kosti. Tako kot Morbidelli in Zarco jo je odnesel z odrgninami in modricami. 😳 #SpanishGP pic.twitter.com/CxOTOMCpXP — Markus Ippach (@ma_ipp) August 16, 2020

Preberite še: