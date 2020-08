Francozu po grdem padcu operirali zapestje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poškodba zapestja je bila posledica padca, ki je v svetu motociklizma sprožil številne odzive. Potem ko je Zarco trčil s Francom Morbidellijem, sta namreč njuna motorja poletela prek steze in pri veliki hitrosti le za las zgrešila nekaj tekmecev, najbližje se je v nepravem trenutku znašel Valentno Rossi.

Nekdanji svetovni prvak je po dirki dejal, da je bil to najstrašnejši trenutek v njegovi karieri, ter priznal, da se je ustrašil, da bo umrl. Zarcoja je obtožil neprevidne in nevarne vožnje in ogrožanja tekmecev, medtem ko Francoz ni sprejel krivde.

Pred operacijo je Zarco dejal, da upa, da se bo lahko na motor vrnil že konec tedna, ko bo v Spielbergu na sporedu še dirka za VN Štajerske.

