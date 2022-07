V živo: Russell ubranil napad Ferrarijev, Max že prehiteva

7. krog: Vodilnemu sporočajo, da vsaj še pol ure ne bo dežja. Verstappen je medtem že šesti. Še mimo Ocona. Perez pa mimo Alonsa.



5. krog: Russell ima 2 sekundi prednosti pred Sainzom. Ima pa mehkejše gume. Alonsa je dvakrat zaneslo in Verstappen gre mimo na 7. mesto.



3. krog (dirka se nadaljuje): 1. Russell, 2. Sainz, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Ocon, 7. Alonso, 8. Verstappen, 9. Perez, 10. Magnussen.



2. krog: Virtualni varnostni avto. V drugem zavoju je nekaj razbitin z dirkalnikov na stezi. Nekaj manjših trčenj je bilo v ozadju.



Štart! Sainz je napadel Russella, a se je Britanec ubranil. Voznik Mercedesa ostaja pred Ferrarijema. Hamilton s sedmega na peto mesto, Verstappen z desetega na osmo.



Krog za ogrevanje. 60-odstotna možnost dežja. Za zdaj je še suho.



Še 10 min do štarta: Vse več oblakov nad Budimpešto. Prihaja fronta, prihaja dež.



Še 20 min do štarta: "Če na štartu obdržimo prvo mesto, smo prvi iz prvega zavoja in dobro opravimo postanke, lahko zmagamo," napoveduje vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. George Russell je prvič na prvem štartnem mestu.



Še pol ure do štarta: Oba dirkača Red Bulla bosta nastopila z novimi deli v pogonskem sklopu. Ker še nista presegla tri dovoljene, ohranjata štartna mesta - Verstappen 10. in Perez 11. Nov Hondin oziroma Red Bullov pogonski sklop ima tudi Gasly, ki pa je dovoljene že porabil in bo štartal na začelju oziroma iz boksov.

Dirka na Hungaroringu je 13. v letošnjem prvenstvu, še četrta v super zanimivem julijskem nizu štirih dirk in obenem zadnja pred poletnimi počitnicami. Po njej namreč sledi skoraj enomesečni premor do VN Belgije, ki bo zadnji konec tedna v avgustu.

Potrpežljivost, pravi Verstappen. Foto: Reuters Vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull), ki je pred tednom dni na VN Francije zmagal že sedmič v sezoni, je šele v peti štartni vrsti. Zadnjega hitrega kvalifikacijskega kroga ni mogel odpeljati zaradi težav s pogonskim sklopom. "Ne vem, kaj točno je bilo narobe. Upam, da lahko vse rešimo," je aktualni prvak dejal takoj po koncu kvalifikacij. Deseto štartno mesto na Hungaroringu ni idealno, a Nizozemec se ne predaja. "Vem, da je na tej stezi zelo težko prehitevati. Treba bo biti potrpežljiv. Letos smo že videli, da se v nedeljo lahko marsikaj zgodi."

Just look at that grid 👀



Don't miss the final race before the summer break 🙌#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/e3oyjZ61cw — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Razočarani Sainz Foto: Reuters Ferrarijeva voznika sta favorita dirke. Drugouvrščeni Carlos Sainz je po kvalifikacijah objokoval zapravljeno priložnost za "pole position", češ da je imel tempo zanj, tretji Charles Leclerc pa je tožil zaradi slabega delovanja pnevmatik. "Mislim, da imamo hitrost. Štart in pnevmatike bodo igrale ključno vlogo. Mercedesova hitrost je uganka. Bomo videli, če jih lahko prehitimo že na štartu. Mislim, da bo zanimiva dirka," napoveduje Sainz. Ekipnih ukazov ne bo, sporočajo iz Ferrarija. "Gremo na zmago," sta v en glas zatrjevala Sainz in Leclerc.

Mercedes je res uganka. Še njim ni bilo jasno, kako je George Russell lahko osvojil prvi štartni položaj. V petek so imeli šele peti najhitrejši dirkalnik (tudi za McLarnom in Alpinom). Na zadnjih velikih nagradah so imeli sicer boljši ritem na dirki kot na kvalifikacijah. "Vemo, da imamo na dirki hitrejši avto kot na kvalifikacijah. Če bo temu tako tudi tokrat, bom šokiran," je poudaril Russell, ki se zaveda, da bo njegova premierna zmaga pravi mali čudež.