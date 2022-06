Štiriindvajsetletnemu Verstappnu iz moštva Reb Bull bo družbo v prvi startni vrsti delal španski veteran, 40-letni Fernando Alonso, ki se je z dirkalnikom Alpine presenetljivo zavihtel na drugo mesto. Španski veteran bo iz prve vrste štartal prvič po skoraj desetletju.

Fernando Alonso tako visoko kvalifikacij ni končal že skoraj desetletje. Foto: Reuters

This young driver @alo_oficial has a bright future ahead of him 🤩 #CanadianGP #F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/ecUPFNsesN

For the first time in almost 10 years...@alo_oficial starts from the front row of the grid 😍#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/TVm5PApvFR