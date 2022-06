Verstappnu tudi drugi trening, Hamilton nezadovoljen: Bolj kot delamo na dirkalniku, slabši je

Toda Leclercove možnosti za zmago ta konec tedna so majhne, saj so v ekipi potrdili, da mu bodo namestili nove elektronske nadzorne komponente, kar pomeni, da bo po kvalifikacijah izgubil najmanj deset mest, kar zadeva startni položaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Štiriindvajsetletni Monačan je v tej sezoni imel že dve okvari motorja, zaradi česar so se pri Ferrariju odločili za nove dele, razmišljajo celo o popolnoma novem motorju.

"Za zdaj še ni nič odločenega, toda res ni najboljši položaj zame," je dejal Leclerc, ki je v skupnem seštevku na tretjem mestu za Verstappnom in njegovim moštvenim kolegom, Mehičanom Sergiom Perezom.

"Doslej je za nami dober uvod v konec tedna. Vedno iščeš stvari za popolno uravnoteženje dirkalnika, toda za zdaj smo konkurenčni," pa je povedal Verstappen.

Na drugem treningu je bil tretji Sainz, četrti pa Nemec Sebastian Vettel z Aston Martinom.

"Bolj kot delamo na njem, slabši postaja dirkalnik," je potožil Hamilton. Foto: Reuters

"Bolj kot delamo na njem, slabši postaja dirkalnik"

Sedemkratni prvak, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), je bil na drugem treningu šele 13. in se je po tem pritoževal, da je dirkalnik praktično nevozen. "Bolj kot delamo na njem, slabši postaja dirkalnik," je potožil Hamilton. "Poskušamo različne stvari in nič ne deluje. To je pač očitno dirkalnik za to leto, moramo potrpeti in se truditi, da bo bolje naslednjo sezono," je dodal Britanec.

Na prvem treningu so bili za Verstappnom in Sainzem Španec Fernando Alonso (Alpine), Perez in Leclerc.

Kvalifikacije bodo drevi ob 22. uri po slovenskem času, dirka pa bo v nedeljo ob 20. uri.