V živo: Mokra steza, še brez nesreč, Danec pridobil 10 mest

14. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Ricciarco, 8. Stroll, 9. Leclerc, 10. Cunoda ... 12. Sainz, 13. Magnussen.



13. krog: Idealna linija se že suši. Že hladijo zelene gume, ki so jih že zdelali, a si zdaj nihče ne upa na postanek, če bo kmalu spet začelo padati.



12. krog: Čez 20 minut pričakujejo dež. Verstappen je samo sekundo za vodilnim.



10. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Hülkenberg, 8. Ricciarco, 9. Stroll, 10. Leclerc ... 13. Sainz, 14. Magnussen.



8. krog: Magnussen v bokse po zelene pnevmatike. A še niso bile pripravljene. Izgubil je kar nekaj sekund. Kar je pridobil, so zdaj zapravili. Pokazalo se je sonce.



6. krog: Steza se počasi suši, Magnussen ostaja na četrtem mestu, počasi bodo tisti z zelenimi gumami postali hitrejši od obeh Haasov.



5. krog: Tehnične težave za Leclerca. Nekaj je narobe s Ferrarijevim motorjem, a za zdaj nadaljuje z dirko. Je na 11. mestu.



4. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Magnussen, 5. Piastri, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Hülkenberg, 9. Ricciarco, 10. Stroll, 11. Leclerc ... 14. Sainz.



3. krog: Magnussen prehiteva še Alonsa in je že peti. Russell pa si je pridirkal že dobri dve sekundi prednosti pred Verstappnom.



2. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Magnussen, 7. Hamilton, 8. Ricciardo, 9. Stroll, 10. Leclerc.



Štart! Na zelo spolzki progi zelo previden in počasen za večino. Brez prehitevanj na prvih mestih, Russell je ostal pred Verstappnom in obema McLarnoma. Leclerc je z 11. napredoval na 9. mesto. Z dežnimi gumami pa prehitevata oba Haasa.



Krog za ogrevanje. Vsi razen obeh dirkačev ekipe Haas, ki sta na modrih dežnih gumah, so na zelenih gumah za delno mokro stezo.



Še 5 min do štarta: Asfalt je moker, ta hip ne dežuje, a napovedujejo, da bo kmalu.



Štartna vrsta: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Ricciardo, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Stroll, 10. Albon, 11. Leclerc, 12. Sainz ... 16. Perez.



Še 30 min do štarta: Dirkači so odpeljali na štartna mesta. Asfalt je po plohi znova moker. Ob 20.00 po srednjeevropskem času jih čaka štart 70 krogov dolge dirke.

