Prvi trening Mehičanu

Za Perezom so se zvrstili Max Verstappen (Red Bull), voznik Mercedesa in zmagovalec prve tekme Finec Valtteri Bottas ter za njim njegov moštveni kolega in svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton, ki je pretekli teden obvladoval treninge, na koncu pa na dirki po kazni zasedel četrto mesto.

Popoldan dirkače čaka še en trening, ki pa ne bo odločilen za sobotne kvalifikacije ob 15. uri, ko bodo morale tehnične ekipe povsem na novo pripraviti bolide za nižje temperature, napovedan pa je tudi silovit dež.

