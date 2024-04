Viñales zmagovalec Austina tudi na klasični dirki

Na drugem mestu je preizkušnjo, ki so jo v prvem delu zaznamovale številne spremembe v vodstvu, končal mladi Pedro Acosta (GasGas-Tech3). Ta je nekaj časa celo vodil, nazadnje pa moral priznati premoč izkušenejšemu rojaku.

Pred koncem dirke se je na tretje mesto mimo vodilnega v SP Španca Jorgeja Martina (Ducati Pramac) prebil tovarniški voznik Ducatija Bastianini, mesto za njim je končal moštveni sotekmovalec, lanski prvak Francesco Bagnaia.

Manj zadovoljen je bil veteran Marc Marquez. Na prizorišču, kjer je kot dirkač Honde dosegel sedem zmag, je bil prvič z novo ekipo Gresini Ducati tudi v igri za zmago, a je v 11. krogu, ko je vodil, naredil napako in končal v pesku.

Vinales se je moral za zmago vsaj v prvem delu dirke krepko potruditi. Startal je namreč slabo, po uvodnih krogih je bil šele deveti, potem ko se je v gneči v prvem zavoju komajda izognil padcu.

V začetnem obdobju je vodil Acosta, a so ga tekmeci ujeli, v četrtem krogu pa sta ga prehitela tako Marc Marquez kot Martin. Po odstopu Marqueza je spet za nekaj krogov prišel do vodstva novinec v elitnem razredu Acosta, toda iz ozadja se je že prebijal Vinales. Ta je najprej opravil z Martinom, sedem krogov pred koncem pa še z mladim rojakom ter se odpeljal do zmage.

Tekmecem je tako ostal le še boj za preostali mesti na stopničkah, kjer pa Acosta ni popuščal in je bil pred Martinom trdno drugi. Ko je že kazalo, da bo španska zmaga trojna, pa se je pred Martina vrinil še Bastianini.

"Čudovito, izjemna podpora navijačev. Hvala, Amerika! Dosegel sem zgodovino, prepričan sem bil, da lahko zmagam, saj smo v odlični formi," je po dirki za organizatorje dejal Vinales.

"Nora dirka"

Z današnjim uspehom je postal prvi dirkač v elitnem razredu, ki je slavil s tremi različnimi proizvajalci: danes je bil najboljši na Aprilii, v preteklosti pa je zmagoval tudi s Suzukijem in Yamaho.

"Nora dirka. Včasih sem te dirkače občudoval v prenosih, zdaj jih prehitevam. Včeraj sem se veliko naučil, danes sem malo tvegal z izbiro pnevmatik, a nisem imel česa izgubiti," pa je bil zelo zadovoljen tudi Acosta.

Foto: Guliverimage

Ta je v kvalifikacijah prišel do prve startne vrste, kar mu je uspelo kot doslej najmlajšemu v motoGP pri 19 letih in 324 dneh, danes je bil blizu še enemu mejniku, saj bi z zmago presegel vzornika Marqueza. Ta je še vedno najmlajši zmagovalec elitnega razreda; v Austinu 2013 je bil ob prvem uspehu star 20 let in 63 dni.

V seštevku sezone je Martin ostal trdno na vrhu kljub ne najbolj uspešnemu koncu tedna; zdaj ima 80 točk, drugi je Bastianini z 59, tretji pa današnji zmagovalec Vinales s 56. Acosta ima dve manj, pri 50 na petem mestu pa je dvakratni prvak Bagnaia.

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta zmagala Španec Sergio Garcia in Kolumbijec David Alonso. Garcia je v moto2 premagal domačina Joeja Robertsa in Španca Fermina Aldeguerja, v najšibkejšem razredu sta bila na stopničkah še Španca Daniel Holgado in Angel Piqueras.

V soboto je sprintersko dirko dobil Vinales, drugi je bil Marc Marquez, tretji pa Martin.

Naslednja dirka bo preizkušnja v španskem Jerezu čez 14 dni.