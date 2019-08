Max Verstappen prvič v karieri z najboljšega štartnega položaja

Mladi Nizozemec je bil od Bottasa hitrejši za pičlih 18 tisočink sekunde, od Hamiltona pa skoraj dve desetinki. Četrto in peto štartno mesto sta zasedla ferrarija, Leclerc je kvalifikacije končal pred Vettlom. Manj kot sekundo je za Verstappnom zaostal le še njegov moštveni kolega pri Red Bullu Pierre Gasly, ki je bil peti, sledijo pa Lando Norris, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kimi Räikkönen …

WHAT. A. MOMENT.



Max Verstappen secured his first pole position of his career



Cue the celebrations! 🙌#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/R1gmKIyZ9K — Formula 1 (@F1) August 3, 2019

Za Verstpappna je to prvi "pole position" v karieri. "Zasluženo, avto je bil doslej vseskozi odličen, vesel sem, da sem si priboril prvo mesto. To bo na tej progi zelo pomembno za jutrišnjo dirko," je po prvem uspehu v kvalifikacijah dejal nizozemski dirkač, ki je postal 100. voznik v formuli 1 z najboljšim štartnim položajem.

V skupnem seštevku SP je pred nedeljsko dirko, ki bo zadnja pred enomesečnim poletnim premorom, trdno v vodstvu Hamilton. Ima 223 točk, drugi je Bottas s 184, tretji pa Verstappen s 162.

V nedeljo se bo dirka na Madžarskem začela ob 15.10.

🏁 Q3 CLASSIFICATION 🏁



Here's how the grid will line up tomorrow 👇#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/7OFRaqWrs4 — Formula 1 (@F1) August 3, 2019

Preberite še: