Verstappnu kaotični Hockenheim, ničla Mercedesa

Dirka v Nemčiji je bila ena bolj razburljivih v zadnjem času. Začelo se je že s kvalifikacijami, ko je zaradi okvare dirkalnika domači ljubljenec Vettel obtičal brez časa na zadnjem mestu, nadaljevalo pa s slabim vremenom danes na dirki.

Na mokri in spolzki stezi so se nesreče kar vrstile, trdoto zaščitnih ograd pa sta občutila tudi Monačan Charles Leclerc v Ferrariju in vodilni v seštevku SP Lewis Hamilton. Ta je naredil napako in zadel zaščitne gume, a se je še lahko vrnil v bokse po nov nos dirkalnika, po drugem vrtenju pa izgubil preveč, da bi še lahko računal na zmagovalni oder, ostal pa je celo brez točk na 11. mestu. Slab dan Mercedesa je z odstopom po trčenju v zaščitno ogrado dopolnil še Finec Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton ni imel svojega dne. Foto: Reuters

Največ je v kaosu deževne dirke in številnih posredovanj varnostnih avtomobilov pridobil prav Vettel, ki se je prebil tik pod vrh in dva kroga pred koncem tudi na stopničke.

Skupno je kljub današnji napaki Britanec ostal v vodstvu, ima 223 točk.

Sezona se bo nadaljevala že naslednji teden na Madžarskem.

Preberite še: