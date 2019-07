Hamiltonu kvalifikacije, Ferrarija ugasnila #video

Zmaga Mercedesa je manjše presenečenje, saj sta bila na vseh treningih boljša Ferrarijeva voznika. Toda domačin Sebastian Vettel je imel veliko smole, zaradi okvare na dovodu goriva na svojem dirkalniku sploh ni mogel na stezo in je kvalifikacije brez doseženega časa končal na zadnjem mestu. Monačan Charles Leclerc, ki je dobil zadnji trening, pa je prav tako z okvarjenim dirkalnikom obtičal v zadnjem delu kvalifikacij in bo startal z desetega mesta.

Leclerc v zadnjem sklopu kvalifikacij sploh ni nastopil:

Charles Leclerc gets out of the car during Q3.



Both the Ferrari's retired. Vettel and Leclerc#F1 #Seb5 #Charles16 #GermanGP pic.twitter.com/wOPadBy8lM