Gaslyju drugi trening na deževnem in zahrbtnem Hungaroringu #video

Četrti je bil drugi Mercedesov voznik Finec Valtteri Bottas, medtem ko sta Ferrarijeva dirkača Monačan Charles Leclerc in Nemec Sebastian Vettel dosegla šele sedmi oziroma 13. čas.

Na spolzki stezi jo je takole skupil Alex Albon (Toro Rosso):

A nasty impact for Alex Albon 😟



He lost control on Turn 14 at the beginning of FP2, in tricky conditions at the Hungaroring#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/i8Utvrq89t — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

Drugi trening je sicer zaznamovala močna ploha, ki je ovirala dirkače, Alex Albon (Toro Rosso) je tudi zletel s steze v zaščitne ograde in povzročil prekinitev treninga, a je ostal nepoškodovan.

"Nekateri funkcionarji ob progi ne opozarjajo na dež. Najbrž so odšli na pivo," je bil nejevoljen Carlos Sainz (McLaren):

"WHEEEEY!" 🤯



Carlos Sainz was not happy with the marshals' weather assessment 😠 pic.twitter.com/kcPS5XgZZH — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

Hamilton je bil najhitrejši na današnjem prvem prostem treningu, za petkratnim svetovnim prvakom in trenutno vodilnim v skupnem seštevku svetovnega prvenstva sta se uvrstila Verstappen in Vettel.

Vrstni red drugega prostega treninga:

CLASSIFICATION: END OF FP2



A Red Bull 1-2, closely followed by Mercedes in a rainy session at the Hungaroring 👀#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/WqNZeyG0GE — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

Po enajstih dirkah v SP vodi Hamilton z 223 točkami, drugi je Bottas s 184, tretji pa Verstappen s 162.

