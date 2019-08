Valentino Rossi: Poiskati moramo drugo pot

Valentino Rossi je v skupnem seštevku na zanj skromnem šestem mestu. Foto: Gulliver/Getty Images

Še vedno je optimističen

Za Valentina Rossija prvi del letošnje sezone ni bil najbolj uspešen, saj je na zadnjih štirih dirkah le enkrat prišel do cilja, medtem ko sta bila njegov moštveni kolega Maverick Vinales in Fabio Quartararo iz ekipe Petronas Yamaha uspešnejša. To Italijana, ki že komaj čaka, da se vrne na steze, navdaja z optimizmom.

Poletni premor je Rossi izkoristil za počitek in polnjenje baterij. Bil je na poroki svojega dolgoletnega prijatelja, prav tako pa je vzdrževal kondicijo. Pred dnevi se je veliko govorilo o njegovi morebitni upokojitvi, saj so pri Yamahi dejali, da z njim ne vidijo več dolgoročnega sodelovanja, a legendarni Rossi o tem noče govoriti.

Valentino Rossi je v prvem delu sezone dvakrat stal na stopničkah. Dvakrat je bil drugi. Foto: Gulliver/Getty Images

Eden najboljših motociklistov vseh časov še vedno verjame, da ima Yamaha konkurenčen motocikel, a morajo najti prave nastavitve.

"Zadnje dirke so bile za nas težke, zelo težke. Nismo imeli rezultatov, kot smo jih pričakovali, zato moramo delati bolje in se truditi, da bo drugi del sezone boljši," je uvodoma povedal 40-letni Italijan.

"Treba je vedeti, da sta bila Jerez Quartararo in Maverick zelo močna, kar pomeni, da je motocikel konkurenčen. Poiskati moramo drugo pot, boljše občutke in voziti na robu. Ne vem, ali je težava v pristopu. Vse, kar vem, je, da na zadnjih dirkah nismo bili dovolj hitri. Poskušali smo različne stvari, ampak nisem bil konkurenčen," je povedal sedemkratni svetovni prvak v najelitnejšem razredu (Moto GP).

"Potrebujemo dober rezultat, za kar se bomo potrudili po najboljših močeh." Foto: Gulliver/Getty Images

Komaj čaka, da se vrne na steze

Rossi je že na začetku tedna medijem razkril, da komaj čaka, da se dirke znova začnejo. "Čez poletni premor je bilo pomembno, da sem se odklopil in si malo odpočil. Zdaj komaj čakam, da se vrnem na steze in osredotočim na drugi del sezone. Imeli bomo dve zaporedni dirki in pomembno je, da delamo dobro in se osredotočimo na drugi del sezone."

"Proga v Brnu mi je bila vedno všeč. Z ekipo želimo dobro delati in imeti uspešen konec tedna. Potrebujemo dober rezultat, za kar se bomo potrudili po najboljših močeh," je za chrash.net še povedal devetkratni svetovni prvak.