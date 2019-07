Bo usoda Valentina Rossija znana že avgusta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valentino Rossi je na zadnjih štirih dirkah trikrat odstopil. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri Yamahi letos nimajo tako uspešne sezone kot so pričakovali. Predvsem se ni izkazal Valentino Rossi, ki je od zadnjih štirih dirkah le enkrat prišel v cilj in skupno dosegel le osem točk. Rossi je dolgo veljal za prvo ime Yamahe, a prej kot slej se bo zgodilo, da se bo morala številka 46 posloviti od svetovnega prvenstva.

Po mnenju Maurizia Bruscolinija, priznanega italijanskega novinarja, bi bilo lahko že avgusta znano ali se bo 40-letni italijanski motociklist umaknil iz svetovnega prvenstva. Bruscolini močno dvomi, da bo Rossi kariero končal po trenutni pogodbi. Ta se bo iztekla leta 2020, a kot kaže naj bi bilo vse skupaj jasno v prihodnjih tednih.

Foto: Gulliver/Getty Images

Pri Yamahi dolgoročno ne računajo več na Italijana

Že rejšnji teden je za Motorsport je spregovoril Lin Jarvis, vodja ekipe pri Yamahi, priznal, da Rossi pri njih nima več dolgoročne prihodnosti, vendar pa ne izključuje možnosti, da bi z legendarnim Italijanom podaljšali pogodbo.

"Zdaj je v drugem obdobju svoje kariere in – z vsem spoštovanjem – z njim ne vidimo več dolgoročnega sodelovanja v MotoGP. Še vedno lahko ostane leto ali dve. Videli bomo, kako dolgo bo še konkurenčen. To ne pomeni, da za nas ni pomemben. Njegova vloga bo zdaj drugačna, ampak upam, da bo še vedno naš ambasador in partner."

Oče Valentina Rossija: Ni slabe volje, ampak je nekoliko zaskrbljen Valentino Rossi je bil nazadnje na stopničkah aprila na OP ZDA, ko je bil drugi. Foto: Gulliver/Getty Images

Med drugim je bilo veliko govora, da sedemkratni svetovni prvak v razredu MotoGP nima več prave motivacije. Vse te govorice je odločno zavrnil zavrnil Graziano Rossi, oče Valentina Rossija. Ta meni, da je njegov sin še vedno v zelo dobri fizični formi. "Tega na opazim samo jaz, ampak tudi vsi okoli njega to ponavljajo. Ni slabe volje, ampak je nekoliko zaskrbljen, saj je imel v zadnjem času kar nekaj težav. Vsekakor pa je motiviran, tako kot vedno."

V kakšni formi je dejansko Valentino Rossi, bo znano že ta konec tedna, ko se po nekaj tedenskem premoru motociklisti vračajo na stezo na Češkem, natančneje v Brno.