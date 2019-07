Koliko časa bodo pri Yamahi še gledali Valentina Rossija?

Na zadnjih štirih dirkah je dosegel le osem točk

Valentino Rossi ima z Yamaho podpisano pogodbo do leta 2020, a dejstvo je, da se Italijan v zadnjih dveh letih ni uspel povzpeti na najvišjo stopničko in tudi trenutno ne kaže najboljše forme. Štiridesetletni dirkač je v zadnjih osmih dirkah dosegel le osem točk, v skupnem seštevku je na zanj skromnem šestem mestu in celo zaostaja za moštvenim kolegom Maverickom Vinalesom.

Lin Jarvis, šef Yamahe, upa, da bodo z Rossijem prišli do skupnega jezika, ko bo končal kariero. Foto: Gulliver/Getty Images

V intervjuju za Motorsport je spregovoril Lin Jarvis, vodja ekipe pri Yamahi, ki je priznal, da Rossi pri njih nima več dolgoročne prihodnosti, vendar pa ne izključuje možnosti, da bi z legendarnim Italijanom podaljšali pogodbo.

"Do leta 2010 nam je privozil štiri naslove svetovnega prvaka (2004, 2005, 2008 in 2009) in ko nas je zapustil (odšel je k Ducatiju op. p.), je imelo to precej velik vpliv. To je tako, kot bi Marc Marquez ta trenutek zapustil Hondo."

"Zdaj je v drugem obdobju svoje kariere in – z vsem spoštovanjem – z njim ne vidimo več dolgoročnega sodelovanja v MotoGP. Še vedno lahko ostane leto ali dve. Videli bomo, kako dolgo bo še konkurenčen. To ne pomeni, da za nas ni pomemben. Njegova vloga bo zdaj drugačna, ampak upam, da bo še vedno naš ambasador in partner," je bil odkrit Jarvis, ki meni, da se bodo z Rossijem razšli brez kakršnihkoli konfliktov.

Pri Yamahi ne pričakujejo nobenih konfliktov

Sam meni, da bo tudi Yamaha imela vlogo pri tem, kdaj bo Rossi svoj tekmovalni kombinezon obesil na klin. "Zagotovo bo to obojestranska odločitev. Mislim, da bo on prvi, ki se bo odločil, kdaj ni več konkurenčen, ali da ne bo imel več motivacije. Sam ne pričakujem nobenih konfliktov in mislim, da bomo skupaj prišli do istega zaključka," je še povedal prvi mož Yamahe.

"Ni slabe volje, ampak je nekoliko zaskrbljen, saj je imel v zadnjem času kar nekaj težav. Vsekakor pa je motiviran, tako kot vedno." Foto: Gulliver/Getty Images

Valentino Rossi ima še vedno veliko motivacije

V preteklosti se je že kar nekajkrat pisalo, da sedemkratni svetovni prvak v razredu nima več prave motivacije. Ta namigovanja je pred dnevi odločno zavrnil Graziano Rossi, oče Valentina Rossija. Graziano je razkril, da se njegov sin ne obremenjuje s tovrstnimi govoricami in da je v zelo dobri fizični formi.

"Tega na opazim samo jaz, ampak tudi vsi okoli njega to ponavljajo. Ni slabe volje, ampak je nekoliko zaskrbljen, saj je imel v zadnjem času kar nekaj težav. Vsekakor pa je motiviran, tako kot vedno," je povedal Graziano, ki je prepričan, da bo Valentino že na prihodnji dirki v Brnu pokazal, da sodi med najboljše.