Foto: BMW BMW je skupaj s svojim dirkačem Valentinom Rossijem izdelal omejeno serijo športnega avtomobila M4 CS. Pripravili so ga v dveh različicah (sport in style), ki se na zunaj razlikujeta predvsem po barvi in še nekaterih podrobnostih. Obeh bodo izdelali po 46, kar je za Rossija prepoznavna številka. Omejeno serijo so namenili Valentinovemu 46. rojstnemu dnevu.

Vsak med 92 kupci avtomobila bo poleg dneva na dirkališču v Misanu med drugim dobil tudi osebno srečanje z Rossijem, in sicer na njegovem ranču VR46 v Tavulliji.

Foto: BMW

Na vsa štiri kolesa kar 550 konjskih moči

Različica CS je bila do zdaj najzmogljivejša ponudba pri športnem avtomobilu M4, toda pri omejeni seriji VR46 so Bavarci še nekoliko prilagodili podvozje in preostale nastavitve ter malenkostno povečali tudi moč motorja. Ta znaša 405 kilovatov (550 konjev), ki se na vsa štiri kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika.

Pospešek do sto kilometrov na uro je 3,2 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa 11,1 sekunde. Najvišja hitrost je elektronsko omejena na 302 kilometra na uro.

Po motociklistični karieri zdaj dirka za BMW

Valentino Rossi je svoj prvi naslov svetovnega prvaka osvojil v razredu 125cc leta 1997. Dve leti kasneje je dodal še naslov v razredu 250cc. Leta 2000 je napredoval v najvišjo kategorijo, razred 500cc, v katerem je bil okronan za svetovnega prvaka leta 2001. Naslednje leto so ta razred zamenjali z razredom MotoGP. Do leta 2005 je osvojil še štiri naslove svetovnega prvaka, osmi in deveti pa sta sledila v letih 2008 in 2009. S temi devetimi svetovnimi naslovi in kar 115 zmagami na dirkah Grand Prix je eden izmed treh najuspešnejših motociklističnih dirkačev v zgodovini.

Rossi je trenutno voznik vozila BMW (M4 GT3) na prvenstvu GT (GT World Challenge Europe) in FIA svetovnem prvenstvu za vztrajnostne dirke.

Foto: BMW

Foto: BMW