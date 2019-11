Verstappen mirno do tretje zmage v sezoni, za njim pravi kaos

Verstappen je prišel do svoje tretje zmage v sezoni, s katero se je prebil na tretje mesto v skupnem seštevku, saj sta se Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Sebastian Vettel po napaki izkušenega Nemca izločila z dirke v Sao Paulu.

Uspeh kariere slavil 23-letni Francoz Gasly, ki je v Braziliji prvič stal na stopničkah in to kar na drugi. V zadnjem krogu je z zadnjimi močmi odbil napade svetovnega prvaka Hamiltona. Ta se je v zaključku dirke zapletel tudi s Tajcem Alexandrom Albonom (Red Bull), ki se je po stiku z dirkalnikom prvaka zavrtel in zdrsnil globoko po razpredelnici.

LAP 71/71



Gasly and Hamilton drag race to the line, but it's the Toro Rosso that holds on to P2 😱#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/ZRgMCh0cvs — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Karavana je bila v zadnjih krogih zgoščena, saj je so morali dirkači od 67. do 69. kroga voziti za varnostnim avtomobilom, ki je na stezo prišel zaradi razbitin, ki sta jih za seboj pustila Ferrarija. Vettel in Leclerc sta trčila, ko je Nemec prehiteval mladega Monačana, oba sta predrla pnevmatike na svojih dirkalnikih in odstopila.

Tudi Hamilton je bil žrtev taktike, ko je ob prihodu varnostnega avtomobila odšel v boksih in s tem zdrsnil na četrto mesto ter se nato moral boriti za stopničke v zadnjih dveh krogih dirke. Albona je še uspel prehiteti, Gaslyja pa ne.

Četrto mesto je zasedel Carlos Sainz (McLaren), peto Kimi Räikkönen, šesto Antonio Giovinazzi (oba Alfa Romeo), sedmo Daniel Ricciardo (Renault), osmo Lando Norris (McLaren), deveto Sergio Perez (Racing Point) in deseto Danil Kvjat (Toro Rosso).

RACE CLASSIFICATION



...and breathe! How they crossed the line at Interlagos#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/KU2VGwTTjo — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Hamiltonov moštveni kolega pri Mercedesu Valtteri Bottas je odstopil zaradi mehanične okvare dirkalnika, vseeno pa ostaja na drugem mestu v skupnem seštevku. Na tretjega se je prebil Verstappen, ki je zdaj pri 260 točkah, Leclerc je ostal pri 249, Vettel pa pri 230 in je že izpadel iz igre za končno tretje mesto v sezoni.

Zadnja dirka sezone bo čez 14 dni v Abu Dabiju.

