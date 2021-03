Tudi Ferrari razkril bolid za sezono 2021

Ferrari je prejšnji mesec že imel eno predstavitev, takrat so se osredotočili le na dirkaško plat zgodbe, še zlasti na novinca v ekipi Sainza, ki je zamenjal Nemca Sebastiana Vettla, danes pa so razkrili še tehnično oziroma predstavili še nov dirkalnik.

Tako so razkrili, da bosta Leclerc in Sainz v novi sezoni skušala najhujšim tekmecem pri Mercedesu in Red Bullu ter ostalim račune prekrižati z dirkalnikom z imenom SF21. V Maranellu upajo, da bo sezona boljša kot 2020, ko so bili rdeči dirkalniki le redko na stopničkah, v seštevku sezone pa so dosegli najslabši izid po letu 1980.

Kot zanimivost velja omeniti, da je poleg tradicionalne Ferrarijeve rdeče barve tokrat na dirkalniku tudi nekaj ne tako običajne zelene: na delu nad motorjem za dirkačem je namreč letos logotip novega pokrovitelja v izstopajoči zeleni barvi. A tudi rdeča ni povsod enaka, zadnji del je v temnejšem odtenku, v kakršnem so bili Ferrarijevi dirkalniki že lani na jubilejni 1000. dirki italijanske ekipe in kakršnega je Ferarri uporabljal v prvih letih nastopov v formuli 1.

Prve kroge bodo pri Ferrariju z novim dirkalnikom naredili med 12. in 14. marcem, ko bodo v Bahrajnu uradna testiranja.

"Ta dirkalnik se je zaradi pravil rodil iz lanskega, po eni strani je tako malo zamrznjen, smo se pa trudili, da bi ga izboljšali na vseh področjih," je ob predstavitvi dejal vodja ekipe Mattia Binotto.

"Leto 2020 je za nami, ni pa pozabljeno. Zdaj bomo tudi zaradi tega še močnejši, komaj čakamo, da se spet vrnemo na steze," pa je povedal predsednik podjetja Ferrari John Elkann.

Med vsemi ekipami le še Haas ni uradno predstavil dirkalnika za novo sezono, to bo storil v petek pred začetkom testiranj.