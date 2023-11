Toni Mulec znova na startu relija Dakar

Mulec se je s svojega prvega Dakarja domov na Koroško vrnil s skupnim 24. mestom oziroma z devetim v kategoriji reli 2, eno od etap pa je celo končal na absolutnem osmem mestu.

"Začel bom, kjer sem končal, a opremljen z neprecenljivimi izkušnjami, o katerih dakarski zelenec lahko samo sanja," je v današnji izjavi za javnost sporočil Mulec.

"Prenesti te dragocene izkušnje iz mojega prvega Dakarja v prakso je naloga, ki se je zelo veselim in se obenem zavedam njene odgovornosti. Reli Dakar je bil zame namreč že v samem startu večletni projekt. V Savdsko Arabijo se tako ne odpravljam le z željo po izboljšanju rezultata, temveč po nadaljevanje zgodbe, ki je letos januarja dala krila mnogim ljudem," je še poudaril.

"Verjamem, da svet potrebuje resnične zgodbe brez filtrov, v katerih se ne cedita le med in mleko, zato pa je junak v njih za trud na koncu nagrajen. Tu sem, da z roko na 'gasu' širim pozitivo in pozitivne vrednote," dodaja motorist iz Slovenj Gradca.

"Z lahkim srcem obljubljam, da bom iz sebe iztisnil vse in še več. Obenem vsem, ki bi se radi pridružili moji zgodbi sporočam, da je za to še čas, da nisem muha enodnevnica in da naš skupni projekt Dakar nima roka trajanja. Tja se bom vračal, dokler bo to le mogoče," je sklenil Mulec.

Peta izdaja Dakarja v Savdski Arabiji se bo začela 5. januarja s prologom v Aluli, se po šestih etapah ustavila v Rijadu na dnevu počitka, nato pa prestavila do cilja na obali Rdečega morja 19. januarja.

Za večino dakarskih tekmovalcev bo novost letošnje izdaje 48-urna krono etapa. Ko bo prvi dan tega maratona ura odbila štiri popoldne, se bo dirkač moral ustaviti v najbližjem bivaku in to brez podatkov o rezultatih, naslednji dan ob 7. uri pa bo nadaljeval svojo pot.

Reli Dakar, nekoč znan kot reli Pariz-Dakar, nato kot Lizbona-Dakar, je vsakoletna večdnevna dirka po neasfaltiranih poteh in brezpotjih. Od leta 1979 je potekala na trasi od Pariza v Franciji do Dakarja v Senegalu, zaradi politične nestabilnosti v Afriki so jo med letoma 2009 in 2019 pripravili v Južno Ameriko, od leta 2020 pa poteka v Savdski Arabiji.

Glavne tekmovalne skupine Dakarja so motorji, štirikolesniki, avtomobili, ki se delijo na manjše in večje, ter tovornjaki. Veliko konstruktorjev ekstremno težke pogoje izkorišča za testiranje svojih vozil.