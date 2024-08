Toni Mulec bo postal Džingiskan na motorju

Toni Mulec, ki je letos januarja uspešno s 15. mestom med motoristi končal svoj drugi reli Dakar, ima pred sabo nov izziv. Med 10. in 18. avgustom bo dirkal na vztrajnostni dirki po prostranstvih Mongolije. Gre za nov izziv in posebno povabilo na dirko, ki ga je Mulec kot edini Slovenec prejel neposredno od japonskih organizatorjev. Korošec je že v prestolnici Ulan Bator, njegov motor pa še ne, tako je sredo izkoristil za ogled mesta.

"Kultura mesta me je izredno navdušila, saj sem obiskal eno največjih mongolskih znamenitosti, kip Džingiskan, ki je s svojimi neverjetnimi 40 metri največji konjeniški kip na svetu. Ker pa presenečenj še vedno ni bilo dovolj, sem v notranjosti podstavka odkril tudi ogromen škorenj, ki z devetimi metri višine in šestimi metri širine drži Guinnessov rekord za največji škorenj na svetu. Impresivno, kajne?" je Toni Mulec zapisal na svojih družabnih omrežjih, kjer lahko njegovo mongolsko avanturo spremljate dnevno. "Z mislimi sem že skoraj na tekmovanju in motorju nekje globoko v osrčju planot neokrnjene Mongolije."

Toni Mulec je januarja letos svoj drugi reli Dakar končal na 15. mestu med motoristi. Foto: Guliverimage Tekmoval je že marsikje po svetu, Mongolija pa je zanj povsem neznan svet. "Odpravljam se v deželo nomadov, jakov in neskončnih planot v višavah. O dirki je zame trenutno poleg poteka in zanimivih tras kar nekaj vprašanj, saj v Mongolijo odhajam prvič. Zato bo raziskovanje tako dirke kot države zame zagotovo posebno doživetje," je zapisal pred odhodom. Mongolija je ena najbolj redko poseljenih držav na svetu, 30 odstotkov prebivalcev pa še vedno živi nomadsko življenje.