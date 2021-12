Oba s 369,5 točke. Pred 22., zadnjo dirko sezone. Svetovni prvak formule 1 za leto 2021 bo znan okoli 15.45. Max Verstappen (Red Bull) ali Lewis Hamilton (Mercedes). "Max na prvem štartnem mestu z najmehkejšimi pnevmatikami, Lewis na drugem mestu s srednjo trdoto pnevmatik. Prava začimba za veliki obračun. Kdorkoli bo osvojil prvenstvo, si bo to popolnoma zaslužil. In je zagotovo eden najboljših voznikov," je besede, s katerimi se gotovo strinjamo vsi, na Twitterju zapisal Martin Brundle, nekdanji dirkač, zdaj analitik na britanski televiziji. Na štartu ob 14.00 bo med njima le osem metrov.

Največji pritisk je, ko se boriš za prvi naslov prvaka. Foto: Guliver Image "To je eden najtežjih trenutkov v dirkačevi karieri. Ko ena dirka odloča o vsem, kar si delal celotno življenje," je na britanskem Skyju pripovedoval Nico Rosberg, ki je v Mercedesovem dvoboju leta 2016 na zadnji dirki premagal Hamiltona in osvojil svoj edini naslov svetovnega prvaka. In nato na presenečenje vseh sklenil kariero. "Max je v formuli 1 sedem let. To je njegova prva priložnost, da izpolni sanje in postane svetovni prvak. To so zelo zelo težki trenutki. Lewis ima že sedem naslovov, a je to tudi zanj težka dirka. Z osmim naslovom bi presegel Schumacherjev rekord. Pritisk je nepojmljiv."

Izjemen kvalifikacijski krog, ko je Hamiltonu vzel skoraj štiri desetinke, je Verstappna zagotovo razbremenil. "To je velika stvar. Prvi štartni položaj in tako izjemen krog, ti data potrditev, da lahko dobro dirkaš kljub pritisku. To mu bo za dirko zelo pomagalo," dodaja Rosberg. Jenson Button, prvak iz sezone 2009, razmišlja podobno. "S tem je Maxu zrasla samozavest. Lewis bi si želel videti Maxa razburjenega, da bi govoril, da so vsi proti njemu. Ampak ni. Sproščen je. In to je dokazal s prvim štartnim mestom."

"Drug drugega priganjava do skrajnosti"

A nič lažje, ko skušaš preseči Schumacherjev rekord. Foto: Guliver Image Hamilton je pogosto govoril, da si želi bolj izenačene sezone in tekmeca, s katerim bi se do zadnjega boril za lovoriko. Letos se mu je želja izpolnila. Največ imamo od tega gledalci, saj lahko še sredi decembra uživamo v razburljivem dvoboju. "Letos druge drugega priganjava do skrajnosti. Dejansko skušamo iz dirkalnika, pnevmatik prav vsak krog, vsaj zavoj iztisniti vse. In to je zelo zanimivo. Ko se bomo čez 10, 20 let ozrli nazaj, se bomo zagotovo spominjali te sezone," se veličine letošnjega prvenstva zaveda tudi Verstappen. Hamilton se strinja z 12 let mlajšim tekmecem. "Za nami je izjemna sezona, izjemen dvoboj. Bitka z Maxom in njegovo ekipo je res odlična. Odlično so opravili svoje delo in tudi nas potisnili do meje. Tudi zato smo mi zrasla kot ekipa."

Ena proti nič za Red Bull, ampak ...

"Ena proti nič za Red Bull," je po kvalifikacijah dejal Toto Wollf, vodji Mercedesove ekipe. A imajo asa v rokavu. Hamilton bo dirko začel s tršimi pnevmatikami kot Verstappen. "Od prvega treninga sem razmišljal, da bi raje štartal z rumenimi pnevmatikami. Na štartu bomo zato res imeli manjši minus in prvih šest, sedem krogov bo Verstappen najbrž lahko dirkal hitreje. A mi lahko na stezi ostanemo dlje in nato nadzorujemo položaje na dirki," se priložnosti z nekoliko drugačno taktiko nadeja sedemkratni svetovni prvak. Zaveda se, da je v Abu Dabiju težko prehitevati. Spomnite se, kako je pred desetletjem Fernando Alonso izgubil naslov prvaka, ko ni mogel prehiteti Vitalija Petrova.