Verstappen presenetil samega sebe, na štartu pred Hamiltonom

V Abu Dabiju se ta konec tedna odloča svetovni prvak formule 1 za sezono 2021. Lewis Hamilton (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull) sta pred 22., zadnjo dirko prvenstva točkovno poravnana. Boljše izhodišče bo imel Nizozemec, ki si je priboril prvi štartni položaj. Britanec je v prvem hitrem krogu v tretjem delu kvalifikacij naredil manjšo napako, tudi v drugem pa je bil skoraj štiri desetinke počasnejši. Obenem Hamilton ne bo imel niti pomoči ekipnega kolega, saj je Valtteri Bottas (Mercedes) odpeljal šele peti čas kvalifikacij. Hitrejša sta bila še Lando Norris (McLaren) in Sergio Perez (Red Bull).

Na štartu na drugačnih pnevmatikah

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Hamilton je bil v prvem delu kvalifikacij pol sekunde hitrejši od obeh voznikov Red Bulla. V drugem delu pa je najhitrejši čas odpeljal Verstappen, a je imel na dirkalniku rdeče (najmehkejše) pnevmatike. To pomeni, da bo z mehkimi začel dirko, medtem ko je njegov tekmec za prvaka v drugem delu kvalifikacij svoj najboljši čas dosegel z rumenimi pnevmatikami (srednja trdota) in bo v nedeljo ob 14.00 po srednjeevropskem času štartal s temi.

"Tega pa nisem pričakoval," je po prečkanju ciljne črte ob vzkliku dejal Verstappen. "Odličen občutek. Dirkalnik smo tekom treningov izboljšali. Komaj čakam na dirko." Je zdaj manj pritiska, ga je vprašal David Coulthard. In sam znova pravi, da ga sploh ne čuti. "Pred kvalifikacijami sem bil zelo sproščen. Tako je že vso sezono in to se mi obrestuje."

"Max je odpeljal odličen krog. Nismo našli odgovora," je pošteno priznal Hamilton, ki pa se nadeja preobrata na dirki zaradi drugačne izbire pnevmatike. "Mislim, da smo, kar se tiče pnevmatik, v dobrem položaju za dirko."

VN Abu Dabija, kvalifikacije: 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Valtteri Bottas (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. Fernando Alonso (Alpine)

12. Pierry Gasly (Alpha Tauri)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15. Sebastian Vettel (Aston Martin)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. George Russell (Williams)

18. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

Na prostih treningih najhitrejši Mercedes

Po prostih treningih je bolje kazalo Britancu. Na sobotnem dopoldanskem je odpeljal čas 1:23,274 in bil dobri dve desetinki hitrejši od Nizozemca. Bottas in Perez sta zaostala več kot sedem desetink. Tekmeca za prvaka sta očitno res za raven boljša od konkurence.

"Mercedes se zdi tukaj zelo hiter, še posebej v prvem in drugem sektorju. V tretjem sektorju se približamo, a škoda je narejena že v prvih dveh," se hitrosti tekmecev boji vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. Hamilton je bil že na petkovih treningih hitrejši od Verstappna. Sedemkratni svetovni prvak vseeno pričakuje tesen boj za zmago. "Nekaj je še neznank, a na treningih je bilo med nami zelo izenačeno. Prepričan sem, da bo na dirki super tesno, kot je bilo že na prejšnjih."

Prvak formule 2 je Piastri

Je pa na dirkališču v Združenih arabskih emiratih že padla ena odločitev. Prvak v formuli 2 je po tretjem mestu na sobotni dirki postal Avstralec Oscar Piastri. Ta je v prejšnjih dveh sezonah postal tudi prvak formule Renault (2019) in formule 3 (2020). Piastri je varovanec ekipe Alpine, a bo na debi v formuli 1 moral počakati vsaj še leto dni.