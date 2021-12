Hamiltonu drugi trening v Abu Dabiju, Räikkönen v zaščitni ogradi

Verstappen je bil najhitrejši na prvem treningu v Združenih arabskih emiratih. Za njim je bil Hamilton tretji, med njima je končal drugi Mercedesov voznik Finec Valtteri Bottas.

Popoldne pa je bil najboljši branilec naslova Hamilton. Za 0,34 sekunde je ugnal Francoza Estebana Ocona (Alpine), tretji je bil Bottas, četrti pa z 0,64 sekunde zaostanka Verstappen.

There's very little margin for error through Yas Marina's tight turns!



Kimi found out only too well... 😬#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/laHOVudN08