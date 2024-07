Gajser jim sporoča: Kar naj imajo Herlingsa in Prada za favorita!

Tim Gajser je na 13 dirkah letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu kar 11-krat stopil na zmagovalni oder. Trikrat je zmagal, v nedeljo prvič tudi na VN Češke v Loketu pred številnimi slovenskimi navijači. Rdeča številka vodilnega na prvenstvu MXGP je na njegovi Hondi. Zdaj sledi ena najtežjih motokros dirk na svetu – Lommel v Belgiji. Vsi pravijo, da je to dirka za Jeffreyja Herlingsa in Jorgeja Prada. "Meni je kar všeč, da imajo za favorita Herlingsa in Prada. Jaz vem, da se tudi jaz dobro počutim na mivki. Bomo to pokazali na progi," je samozavesten Gajser. Medtem si drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar želi predvsem, da bi se pozdravil, da bo imel za boj v globoki mivki dovolj fizične moči.

Za spomin na prvo zmago v Loketu je šef ekipe Giacomo Gariboldi prejel podpisano Timovo čelado. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Za petkratnim svetovnim prvakom v motokrosu Timom Gajserjem je nepozaben vikend na Češkem. Na progi, ki je zaradi slabega oprijema večina voznikov ne mara preveč, je prvič zmagal. Šefu ekipe Giacomu Gariboldiju, ki že več kot 10 let podpira njegovo pot, je v spomin podaril podpisano čelado s te dirke. Še toliko lepše je bilo, ker je slavil pred množico okoli tisoč slovenskih navijačev, ki so prišli v 700 kilometrov oddaljeni Loket. Skupaj so peli slovensko himno. Takrat je pod odrom za zmagovalce Timova mama potočila nekaj solz. "Mama je bila tudi na tekmi, ja. Ne zgodi se velikokrat, da pride mama in zmagaš," je ponosno povedal Gajser.

Tim Gajser je takole z ekipo, mamo in navijači v Loketu proslavil svojo 48. zmago na svetovnem prvenstvu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

"Treba je biti konstanten, odpeljati brez napak"

Tim Gajser je na Češkem dobil kvalifikacijsko vožnjo in bil nato na dirki tretji in prvi, kar je zadoščalo za zmago. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pot do zmage mu je z dvema padcema v drugi vožnji nekoliko olajšal Jeffrey Herlings (KTM), svojega prvega tekmeca za naslov prvaka Jorgeja Prada (GasGas) pa je v drugi vožnji premagal v neposrednem dvoboju. Čeprav sta na zadnjih dirkah podobno hitra, mu je nato ušel na pet sekund, kar je zagotovo lepa psihološka popotnica za preostanek prvenstva. "Ko sem pritisnil, sem res pritisnil za nekaj krogov in naredil razliko. Da Prado ni mogel slediti, gledati moje linije. Ker res ni lahko, ko imaš nekoga povsem na zadnjem kolesu. Ni enostavno voziti pod takim pritiskom."

27-letni Gajser je pred zadnjimi sedmimi dirkami letošnje sezone (21 vožnjami, če štejemo še kvalifikacijske) 36 točk pred Pradom in 55 pred Herlingsom. "Prednost je solidna, ampak treba je ostati osredotočen, veliko je še dirk pred nami. Na vsako posamično tekmo se je treba osredotočiti. Dati je treba vse od sebe, biti konstanten, odpeljati brez napak. Mislim, da sem sposoben sezono tako pripeljati do konca. Dal bom vse od sebe in poskušal pri tem maksimalno uživati."

MXGP, skupni seštevek (13/20):



1. Tim Gajser (Honda) 663 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 627

3. Jeffrey Herlings (KTM) 608

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 471

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 451

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 389

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 174

Herlings: Počutim se kot stari jaz

Hitrost Jeffreyja Herlingsa se je v drugi vožnji, ko se je dvakrat vračal iz ozadja, zdela zastrašujoča. Osvojil je tretje mesto. Foto: Guliverimage Čeprav je Herlingsov zaostanek dokaj velik, pa se zdi njegova forma vse bolj zastrašujoča. "Počutim se kot stari jaz, kot v sezonah 2021 in 2018. Prvenstvo se bliža koncu in spet sem izgubil nekaj točk. A je še vse možno. Občutek imam, da vozim vse bolje. Ta proga zame ni bila lahka, a sem pokazal hitrost in pripravljenost, kar pa je dobra stvar," je Nizozemec, prav tako petkratni svetovni prvak, povedal po dirki.

Kako hiter je, je v drugi vožnji videl tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ko je kar poletel mimo njega. "Res je prišel v formo. Upam, da ne bo nihče od njih treh staknil kakšne poškodbe in bo res borba do konca. Znajo biti skupaj do konca sezone, lahko pa tudi začne kdo popolnoma dominirati. Bomo videli. Jaz vsekakor navijam za Tima. Konstantnost je zelo pomembna. Timu gre zaenkrat super. Če mu bo šlo tako naprej, mislim, da ne bo imel težav," pravi Pancar, ki je bil v Loketu 14., a ga je sredi obeh voženj zaradi bolezni pobralo.

Pancar: Upam, da ne bo več takšnih vikendov z boleznijo

Konstantno se na mesta okoli 15. v svoji prvi sezoni v MXGP uvršča tudi 24-letni Pancar, ki se je po VN Češke v skupnem seštevku s 15. povzpel na 14. mesto. "Dva sta še dokaj blizu, a če bom želel še kakšno mesto pridobiti, se bom moral voziti okoli 10. mesta. Upam, da ne bo več takšnih vikendov z boleznijo in kakšnih poškodb."

Lommel je Gajser že trikrat osvojil

Leta 2019 in 2020 je Tim Gajser v Belgiji že slavil. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Zdaj sledi dirka v globoki mivki v Belgiji. Vsi v "paddocku" govorijo, da bo Lommel dirka za Herlingsa in Prada. A pozabljajo, da je Gajser leta 2020, ko so bile v času koronskega koledarja tam tri dirke, dvakrat zmagal in bil enkrat drugi. Zmago ima tudi iz sezone 2019. "Meni je kar všeč, da imajo za favorita Herlingsa in Prada. Jaz vem, da smo čez zimo trdo delali, da se tudi jaz dobro počutim na mivki. Bomo to pokazali na progi."

Letos sta bili že dve dirki v mivki oziroma pesku: na Sardiniji je zmagal Prado, v Latviji pa Herlings, Gajser je bil na obeh drugi (drugi v vseh štirih vožnjah). "V mivki se trenutno počuti dobro. Pred dežjem in po njem sem dobro vozil tudi v Latviji. Mislim, da je forma dobra. Se že veselim Belgije. Moral bi biti dober vikend," je novinarjem v Loketu povedal španski voznik, ki je odraščal v Belgiji. Lani je Lommel dobil Romain Febvre (Kawasaki), ki je letos zaradi zlomljenega prsta in štirih izpuščenih dirk izpadel iz igre za naslov prvaka.

Pancar: Ena najtežjih dirk na svetu

Gajserja čakata še dva treninga v mivki, Pancar se bo do dirke skušal pozdraviti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Iz Loketa so vozniki zdaj z avtodomi na poti proti Belgiji. "Imamo dve testiranji oziroma treninga v torek in sredo v Nemčiji, kjer je podobna proga kot v Belgiji. Bomo pripravljeni," je pred 14. dirko povedal Gajser. Za Pancarja pa je zdaj na prvem mestu, da se pozdravi. Čeprav na mivki ni tako domač in bi potreboval kakšen trening, pa pravi: "Če se ne bom pozdravil, ne bom šel na trening. Da bi prišel vsaj zdrav na tekmo. Mislim, da bom več pridobil, če bom zdrav na tekmi, kot če grem zdaj trenirat na dirko in se mi bolezen vleče naprej." Lommel je res nekaj posebnega. "Ena najtežjih dirk na svetu. Nekateri pravijo najtežja. Res globoka mivka, velike jame, zelo naporna. Zato bi se rad pozdravil, da bom imel čim več moči, ker jo bom res potreboval," poudarja 24-letni Pancar. Po VN Belgije nato sledi VN Švedska, kjer je podlaga sicer trda, a z globokimi kanali, nato pa še ena peščena dirka na Nizozemskem.

Smola za mladega Jako Peklaja

Že v Belgiji bi rad dirkal 17-letni Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je v Loketu petič dirkal v svetovnem prvenstvu MX2. Si je pa na nedeljskem ogrevanju zlomil mezinec in zato izpustil obe glavni vožnji. Skupaj z Gajserjem je odpotoval v Lommel, a bo težko tako hitro pripravljen za dirkanje. "Škoda za Jako. Vračal se je po poškodbi. Hitrost je imel vedno boljšo. Mislim, da se tudi vedno bolje počuti v MX2. Sem videl padec, je eden posnel in mi pokazal. Res smola, da mu je na ogrevanju odneslo sprednje kolo in je padel v kanal in verjetno zadel v kakšen kamen. Ampak ni tako hudo, mislim, da bo Jaka hitro nazaj, kak teden ali dva," je o svojem prijatelju povedal Gajser.

Tudi Gajser vesel za mladega Hrvata, ki dirka s številko 243

Na Češkem je nase opozoril tudi 10-letni hrvaški motokrosist Roko Ivandić, ki je tako kot Gajser leta 2007 postal evropski prvak v kategoriji do 65 kubičnih centimetrov. "Roka poznam od malega, ko je vozil še na 50-kubičnem motorju. Sem zelo vesel. Res je pokazal ogromno. V zadnjih dveh, treh letih je naredil ogromno korakov naprej. Vsaka čast tudi staršem. Vemo, da motokros ni enostaven šport, je zelo drag. In starši so na začetku tisti, ki vse vlagajo vanj. Mislim, da so se prav odločili, da so začeli voziti na zelo močnem italijanskem prvenstvu. Tudi sam sem na 65 vozil na italijanskem prvenstvu. Ne vozijo torej samo na hrvaškem in slovenskem prvenstvu in progah. Mislim, da je pred njim lepa prihodnost."

Tim Gajser je bil prvak EMX65 leta 2007. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Podobnosti s Timovo zgodbo ne manjka, tudi on in njegov oče sta na začetku komaj zbrala denar že za gorivo za pot na dirke. "To nas dela lačne. Če prideš iz družine, kjer ti je vse dano … Je super, če si dober, a tudi če nisi dober, bo že nekako šlo. Pri nas in verjetno tudi pri njih pa je tako, da celotna družina da vse v ta šport. Res si želijo uspeti. To je tisto, ko res delaš s srcem in daš še kanček več na vsakem treningu, na vsaki dirki." Obenem pa je v Loketu desetletnik vozil s številko 243. "Enkrat me je vprašal, če lahko vozi 243. Pa sem rekel: seveda, seveda. Ja, lepo je bilo videti dvakrat 243 na najvišji stopnički!" je v smehu pogovor za Sportal zaključil Gajser.