Tekmeca premagala Gajserja, ki je dobil še pet mest kazni

Razplet prvenstva MXGP ne bi mogel biti bolj dramatičen. Pred prvo vožnjo VN Lombardije v Mantovi so Romaina Febvra (Kawasaki), Tima Gajserja (Honda) in Jeffreyja Herlingsa (KTM) ločile le tri točke. Gajser je sicer solidno startal, a so ga zaprli v prvem zavoju in izrinili s proge. Tako je presekal drugi zavoj in s tem pridobil nekaj mest. Makolčan je nato dobro dirkal, bil večji del vožnje na drugem mestu. Z vodstvom od starta do cilja je prvo vožnjo dobil Febvre. Herlings, ki je na zadnjih dirkah vidno nervozen, je v drugem krogu naredil napako in po padcu zdrsnil na 11. mesto. Nato pa pridobival mesto za mestom, še največ težav s prehitevanjem je imel z Rubenom Fernandezom (Honda), ki je upravičil Hondino odločitev, da ga iz razreda MX2 preseli v MXGP. V predzadnjem krogu je Nizozemec ujel Tima in ga v zadnjem tudi prehitel. Prvih pet skozi cilj prve vožnje: Febvre, Herlings, Gajser, Antonio Cairoli (KTM) in Fernandez.

A že nekaj minut po koncu vožnje je vodstvo tekmovanja objavilo, da je Tim prejel pet mest pribitka. Aktualni svetovni prvak se je moral zadovoljiti z osmim mestom in tako se je zaostanek za rdečo številko z ene točke povečal na 13 točk. Pravzaprav jo je Gajser še dobro odnesel, nedavno je na pokalu narodov na tej isti progi v istem zavoju tega presekal Alessandro Lupino (KTM), ki je takrat dobil deset mest pribitka.

Check out the quick highlights from MXGP race one here at the MXGP of Lombardia! Watch more on https://t.co/U7dWVgcd2F#MXGPLombardia #MXGP #Motocross pic.twitter.com/UQ6nSX55Ge — MXGP (@mxgp) November 7, 2021

Druga vožnja bo ob 15.10.

V razredu MX2 je prvo vožnjo v Mantovi dobil novi svetovni prvak Maxime Renaux (Yamaha). Jan Pancar (KTM) je osvojil 16. mesto.