Švedski reli se seli na sever

Prireditelji švedskega relija za svetovno prvenstvo so sporočili, da se bo tekmovanje v naslednjem letu preselilo na sever države. Namesto v okolici Karlstada bo reli potekal v Umei na vzhodni švedski obali, 600 kilometrov severno od Stockholma. Letos so švedski reli zaradi koronske krize morali odpovedati.

Kot so prireditelji pojasnili za spletno stran svetovnega prvenstva v reliju, je bil glavni razlog za selitev poskus, da bi švedskemu reliju tudi v prihodnje zagotovili status edine povsem snežne dirke v koledarju sezone. Na Švedskem namreč reli prirejajo že od začetka svetovnega prvenstva leta 1973, vse doslej pa je imel središče v pokrajini Värmland oziroma v mestu Karlstad.

"Zanesljiva snežna pokrajina na severu je bila temelj našega iskanja, osrednjo vlogo so imeli vremenski statistični podatki, nezanemarljivo pa ni bilo niti dobro gospodarsko izhodišče in možnost obiska za številne navijače," je selitev pojasnil direktor relija Glenn Olsson. Novo prizorišče švedskega relija je pri izbiri premagalo tekmece iz Östersunda in Lulee.

Letošnji reli na Švedskem so morali zaradi poostrenih koronskih ukrepov v državi odpovedati, v koledarju za SP ga je nadomestil finski arktični reli v okolici Rovaniemija, ki je prvič štel za točke elitnega tekmovanja.