Slovenka, ki je Hrvate navdušila že 35 let pred svetovno elito

Na največjem reliju na Hrvaškem, ki bo čez tri tedne prvič gostil karavano svetovnega prvenstva, je do zdaj le enkrat zmagala ženska voznica. Pred 35 leti je to uspelo Ljubljančanki Romani Zrnec s sovoznico Špelo Kožar. Zrnčeva je takrat veljala za slovensko "Michele Mouton", do zdaj edino žensko zmagovalko relija za svetovno prvenstvo. Moutonova bo na reliju za SP v okolici Zagreba kot FIA delegat za varnost prav tako vrtela volan.

Michele Mouton ostaja edina ženska, ki se ji je v začetku osemdesetih uspelo zavihteti v sam vrh svetovnega relija. Dobila je štiri relije in bila leta 1982 svetovna podprvakinja. Foto: Audi Michele Mouton se je leta 1981 pridružila novoustanovljeni Audijevi ekipi, ki je s štirikolesnim pogonom quattro poskrbela za pravo revolucijo avtomobilskega dirkaškega športa. Nekaj mesecev pozneje je v San Remu s sovoznico Fabrizio Pons kot prva ženska zmagala na reliju za svetovno prvenstvo. Naslednje leto je zmagala še trikrat in bila na pragu osvojitve naslova svetovne prvakinje.

Leto 1986. Francozinja Michele Mouton je s tovarniškim peugeotom 205 T16 postala nemška državna prvakinja v reliju in končala svoje zadnje resno leto tekmovalne kariere. Isto leto je na relijih takratnega jugoslovanskega državnega prvenstva odlično vozila Slovenka Romana Zrnec. Z renaultom 11 turbo in sovoznico Špelo Kožar je sezono začela sanjsko, in sicer kar z dvema zaporednima zmagama. Ob koncu sezone se je morala tako kot Moutonova leta 1982 zadovoljiti z naslovom državne podprvakinje in priznati premoč Vojku Podobniku (porsche 911). Tudi zaradi okvare sklopke tri hitrostne preizkušnje pred koncem zadnjega relija v Velenju, kjer je do takrat vodila.

"Ko sem se ujela z avtomobilom, sem peljala, kar mi je dalo srce. Spomini so zelo živi in lepi," se spominja Ljubljančanka.

Od 22. do 25. aprila bo Hrvaška z relijem Croatia gostila tretjo prireditev letošnjega svetovnega prvenstva. Prireditev ima sicer komercialno ime, ki ga neposredno z nekdanjimi hrvaškimi reliji - predvsem najbolj znano "Delto" v Zagrebu - težko povezujemo. Toda vendarle, tudi v uradnih dokumentih med nekdanje zmagovalce relija štejejo tudi vse najhitrejše voznike takratnega relija Ina Delta. Ta je bil ob slovenskem reliju Saturnus in srbskemu YU reliju eden od treh najpomembnejših na področju nekdanje Jugoslavije, v devetdesetih je štel tudi za evropsko prvenstvo.

Petintrideset let pred letošnjim aprilom, ko se bo v okolici Zagreba, Samoborja in Karlovca za zmago borila druščina tovarniških voznikov (Ogier, Neuville, Tanak, Rovanperra, Evans …), je na tem najpomembnejšem hrvaškem reliju edinkrat zmagala ženska voznica. Takrat celo ženska posadka. To sta bili prav Zrnčeva in sovoznica Kožarjeva. To je bila zanju ena od obeh omenjenih zmag v skupni razvrstitvi leta 1986.

Zrnčeva je vozila s podporo Renaulta in kluba ARD Kompas Hertz. Na vrhuncu svoje kariere je vozila renault 5 GT turbo in renault 11 turbo. Foto: Bojan Hodnik

Romana Zrnec je bila leta 1986 blizu naslovu državne prvakinje v reliju. Tri hitrostne preizkušnje pred ciljem zadnjega relija v Velenju ji je odpovedala sklopka in tako tam ni zmagala. Podobno smolo s tehniko je imela leto pozneje tudi na reliju Saturnus, kjer se ji je obetala zmaga v skupni razvrstitvi. Foto: osebni arhiv

"Delta mi je bila takrat zelo ljuba. Hitrostne preizkušnje so bile dveh tipov; tiste navzgor in tiste navzdol. Moj avtomobil je imel okrog 160 'konjev' in navzgor sem jasno izgubljala proti tekmecem, ki so imeli avtomobile tudi z več kot 200 konji. Drugače pa je bilo navzdol. Tam se se za volanom počutila odlično, ujela sem se z avtomobilom in res uživala. Peljala sem, kar mi je dalo srce. Dirka je bila zelo dolga in treba je bilo tudi voziti brez večjih napak. Zdržati vseh 300 kilometrov brzincev in več kot štiri ure dirkanja. Zato sem tudi zmagala," se ene od svojih najpomembnejših in najbolj odmevnih zmag spominja Zrnčeva.

Šampanjec za Slovenki po 300 kilometrov dirkanja

Leta 1985 je reli Delta sestavljalo 18 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 300 kilometrov. Ob odsotnosti Braneta Kuzmiča (vozil je na reliju za evropsko prvenstvo v Bolgariji) sta bila glavna favorita Italijan Quartesan (porsche 911) in Avstrijec Landa (opel ascona 400). Oba sta odstopila že v prvem nočnem delu relija. Tehnične težave so ustavile Albina Trobca (opel ascona 400) in Silvana Lulika (opel manta).

Vodil je Vojko Podobnik (porsche 911), ki pa je storil napako in poškodoval avtomobil. Zmage na reliju, ki je bil dolg ravno toliko kot letošnja preizkušnja svetovnega prvenstva, Zrnčeva ni več izpustila iz rok. S sovoznico Kožarjevo sta imeli slabe tri minute prednosti pred Podobnikom in skoraj sedem minut pred Slavkom Komelom (zastava yugo 55).

Njen zmagovalni čas je bil leta 1986 kar štiri ure in devet minut, domov pa je odnesla skupno sedem pokalov.

Danes 50-letna Romana Zrnec je z različnimi sovoznicami in sovozniki v skupni razvrstitvi zmagala na treh relijih takratnega jugoslovanskega državnega prvenstva, pred tem pa še na reliju slovenskega republiškega prvenstva v Velenju. Leta 1987 je bila na prahu zmage v skupni razvrstitvi relija Saturnus.



V reliju se je njenim uspehom pozneje najbolj približala Asja Zupanc, ki je bila s sovoznico Kacinovo (mitsubishi lancer EVO9) leta 2011 zmagovalka mednarodnega pokala Mitropa. Na slovenskem državnem prvenstvu med sovozniki od leta 2015 v skupni razvrstitvi zmagujejo le še ženske. Najprej Tina Lazar in Martina Nartnik, v zadnjih štirih letih pa Blanka Kacin.

Moutonova bo čez tri tedne okoli Zagreba spet vrtela volan

Moutonova je že vrsto let sodelavka mednarodne avtomobilske organizacije FIA, kjer je vodila tudi že oddelek za reli. Pred enajstimi leti je bila prva predsednica FIA komisije za večjo udeležbo žensk v svetovnem avtomobilskem športu. Na hrvaškem reliju za svetovno prvenstvo bo opravljala vlogo FIA delegata za varnost, tako da jo bomo na cestah videli tudi za volanom.

"Seveda pogrešam dirkaški šport. Z veseljem bi si šla pogledat dirko svetovnega prvenstva, tudi za volan bi šla z veseljem. Čeprav je od moje tekmovalne kariere minilo že veliko let, to ostane v človeku. Žal v mojih aktivnih časih ni bilo možnosti udeležbe na relijih svetovnega prvenstva. Želja je seveda bila, toda takrat so bili malo drugačni časi in se žal ni izšlo," dodaja Zrnčeva.