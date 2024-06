Rovanperä vskočil namesto Ogierja in zasenčil tekmece

Aktualni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagovalec relija Poljska, pa naj tej dirki sploh ni imel namena nastopiti. Vskočil je tik pred štartom, da je zamenjal Sebastiena Ogierja, ki je bil v torek udeležen v prometni nesreči in je končal v bolnišnici. Drugi je bil Elfyn Evans (Toyota) in tretji Adrien Fourmaux (M-Sport Ford).

Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Poljskem. Drugi je bil njegov moštveni sotekmovalec Valižan Elfyn Evans, ki je zaostal 28 sekund. Tretji je bil na reliju po Poljski Francoz Adrien Fourmaux (Ford). "Odličen konec teden, čeprav ne zelo običajen. Res smo dobro naredili vse, hvala ekipi, na koncu se je izkazalo, da ni bila slaba ideja, da sem prišel sem. Osvojil sem pomembne točke za ekipo," je dejal zmagovalec.

Elfyn Evans Foto: Guliverimage Rovanperä sicer letos tekmuje le na izbranih dirkah. Za Poljsko njegov nastop sprva ni bil v načrtu, toda zaradi nesreče nekdanjega svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja (ki prav tako ne nastopa na vseh relijih) so morali pri Toyoti spremeniti načrte in Finca poklicati v Mikolajki.

Po petkovem delu dirke je sicer najbolje kazalo Norvežanu Andreasu Mikkelsenu (Hyundai), ki pa je imel manj kot dve sekundi naskoka pred Rovanpero. V soboto je Finec vozil vse bolje in na koncu prehitel Norvežana ter imel skoraj deset sekund naskoka za nedeljski zadnji del. Kazalo je, da bo imela Toyota na prvih mestih dva dirkača, a je v 13. hitrostni preizkušnji zaradi prebite pnevmatike Evans izgubil precej časa in zdrsnil na tretje mesto, za Mikkelsenom pa je zaostajal sedem sekund.

V nedeljo se je vrstni red pod vrhom spet precej spremenil. Mikkelsen je po zdrsu s ceste in trčenju ob robnik poškodoval pnevmatiko in padel na četrto mesto, Evans je prevzel drugo, na tretje se je prebil Fourmaux. Pred zadnjim brzincem, preizkušnjo "power stage", ki prvi peterici prinaša dodatne točke, je imel prvak 18 in 20 sekund naskoka pred najbližjima tekmecema, na koncu pa je Finec ne le ostal na prvem mestu, še povečal je prednost, Evans pa je kljub novim težavam s pnevmatiko ostal drugi.

V seštevku svetovnega prvenstva je v vodstvu ostal Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je bil na Poljskem četrti, ima pa 136 točk. Naslednja dirka bo Latviji med 21. in 24. julijem.

Reli Poljska, po 19 hitrostnih preizkušnjah:



1. Kalle Rovanprä (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +28,3

3. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +42,7

4. Thierry Neuville (Hyundai) +1:10,8

5. Martins Sessks (M-Sport Ford) 1:47,0

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +2:16,6



WRC, skupni seštevek:



1. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 136 točk

2. Elfyn Evans (VBr/Toyota) 121

3. Ott Tänak (Est/Hyundai) 115

4. Sebastien Ogier (Fra/Toyota) 92

5. Adrien Fourmaux (Fra/Ford) 91

6. Kalle Rovanperä (Fin/Toyota) 63