Ogier po nesreči ostaja v bolnišnici in izpušča dirko

Večkratni svetovni prvak v reliju Sebastien Ogier in njegov sovoznik Vincent Landais sta na popisu hitrostnih preizkušenj za reli Poljska, ki bo ta konec tedna, doživela prometno nesrečo z osebnim avtomobilom. Nihče od udeleženih v nesreči ni resneje poškodovan, francoski reli voznik pa prek noči ostaja v bolnišnici in bo tako izpustil sedmo dirko letošnjega svetovnega prvenstva.

Sebastien Ogier Foto: Guliverimage "Sebastien in Vincent sta bila udeležena v prometni nesreči med ogledom trase relija Poljska. V bolnišnico so ju odpeljali na zdravniške preglede," je sporočila njuna ekipa Toyota Gazoo Racing. "Vozila sta cestni avtomobil in ne dirkalnega. Vozila sta po omejitvah."

Po poročanju zasebne poljske televizije Polsat News je v avto Sebastiena Ogierja trčil v drugo vozilo, ki je pripeljalo nasproti: "Nesreča se je zgodila, ko sta opravljala pregled dela trase relija po Poljski." V nesreči sta bili sicer poškodovani še dve osebi iz drugega vozila, je dodal poljski medij.

"Nihče od udeležencev v nesreči ni resneje poškodovan. Landaisa so že odpustili iz bolnišnice, Ogier pa bo ostal prek noči na opazovanjih in ne bo mogel nastopiti na dirki," po pozno popoldne nove informacije posredovali iz Toyotine tovarniške ekipe, ki bo skušala najti zamenjavo.

Ogier letos v svetovnem prvenstvu ne nastopa na vseh relijih. Doslej sta s sovoznikom odpeljala štiri relije in slavila po Hrvaški in Portugalski. V skupnem seštevku Ogier zaseda četrto mesto z 92 točkami. Na vrhu seštevka je Thierry Neuville (Hyundai) s 122 točkami, sledita pa Ott Tänak (Hyundai) in Elfyn Evans (Toyota) s po 104 točkami. Reli Poljska bo na sporedu ta konec tedna, od 27. do 30. junija.