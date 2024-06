Sebastien Ogier (Toyota) je vodil po drugem dnevu relija na Sardiniji, šesti postaji sezone svetovnega prvenstva. Osemkratni svetovni prvak je imel 17,1 sekunde naskoka pred Ottom Tänakom (Hyundai), medtem ko tretji Daniel Sordo (Hyundai) zaostajal že več kot dve minuti. Ogier sicer tako kot že nekaj sezon ne tekmuje na vseh dirkah. Vseeno na vseh, na katerih je bil prisoten, ni bil slabši kot drugi, dobil je tudi zadnji dve preizkušnji sezone na Hrvaškem in Portugalskem. Dobro formo je prenesel tudi v Italijo in je bil tako na makadamskih cestah na tem sredozemskem otoku blizu novi zmagi. "Bil je zelo pozitiven dan in še bolj pozitivno popoldne. Jutranje hitrostne preizkušnje so bile zelo zahtevne, a sem zato popoldne toliko bolj užival, ko je bil užitek voziti avto," je bil nasmejan Ogier.

Sebastien Ogier Foto: Guliverimage Sobota je bila na Sardiniji precej razburljiva, vodstvo se je štirikrat zamenjalo, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) pa drugega dne dirke ni končal. Neuville je na Sardinijo prišel s prednostjo 24 točk v seštevku SP in kazalo je na povišanje prednosti, saj je dopoldan napredoval iz petega na tretje mesto. A upi na stopničke so splavali po vodi, ko je v osmem brzincu napačno ocenil zaviranje, zdrsnil iz ceste in končal dirko. Tretje mesto je za trenutek podedoval Takamoto Katsuta (Toyota), a je tudi on končal nastope po tehničnih težavah.

Poglejte vrhunce sobotnega dne na reliju Sardinija:

Thierry Neuville Foto: Guliverimage V nedeljo so sledile še zadnje štiri hitrostne preizkušnje, skupaj dolge 39,30 km, severozahodno od mesta Alghero. Ogier je imel pred začetkom zadnje hitrostne preizkušnje 6,2 sekunde naskoka pred Tänakom, kar pa je bilo zaradi težav s pnevmatiko premalo in na koncu je zmago izgubil za dve desetinki. Predrla se mu je torej na zadnjem brzincu! Tretji mesto je osvojil Sordo, ki pa je zaostal že dve minuti in 25 sekund.

"Predrta pnevmatika. Nič nisem mogel narediti. To ni bil reli, bolj je bilo podobno krosu. Mislim, da sem si zaslužil kaj več, a tako pač je. Vsaj Ott je imel dobro dirko," je po koncu povedal razočarani Francoz. "Naporen konec tedna. Podlaga je precej luknjasta, včasih ceste sploh ni, samo veliki kamni. Prav veliko več nisem mogel narediti," pa je dejal Estonec, ki ob prihodu na cilj še ni vedel, da je zmagovalec, saj je na zadnjem "brzincu" Ogier kot vodilni vozil za njim. Pozneje je komentiral še zanj srečen razplet: "Žal mi je za Seba. To sem sam izkusil pred nekaj leti, zame osebno se je sicer razpletlo dobro, a zmago izgubiti na tak način, je kruto."

Dve desetinki razlike med zmagovalcema je izenačen najtesnejši razplet dirk za svetovno prvenstvo, enaka razlika je bila ob koncu relija po Jordaniji leta 2011. Takrat je bil prav Ogier na srečnem koncu, na drugem pa Jari-Matti Latvala, zdaj vodja njegove ekipe Toyota.

V seštevku sezone še vedno vodi Neuville, ki je reli po Sardiniji sicer končal brez visoke skupne uvrstitve, je pa v nedeljo opoldne dobil pet dodatnih točk za zmago v "power stageu". Ima 122 točk, tokratni zmagovalec Tänak pa 104. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo reli po Poljski med 27. in 30. junijem.

Reli Sardinija, končni vrstni red:



1. Ott Tänak (Hyundai)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +0,2

3. Daniel Sordo (Hyundai) +2:25,6

4. Elfyn Evans (Toyota) +2:37,8

5. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +6:42,9

6. Sami Pajari (Toyota) +7:13,4



Skupni seštevek (6/13):



1. Thierry Neuville (Hyundai) 122 točk

2. Ott Tänak (Hyundai) 104

3. Elfyn Evans (Toyota) 104

4. Sebastien Ogier (Toyota) 92

5. Adrien Fourmaux (M-Sport FOrd) 74

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 52