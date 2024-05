Leteli prek najdaljšega skoka, Ogier do zmage

Sebastien Ogier (Toyota) je reli na Portugalskem dobil že šestič, kar pred njim ni uspelo nikomur. Pred nedeljskimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami je imel 13,5 sekunde prednosti pred Ottom Tänakom (Hyundai). Prvi nedeljski brzinec je dobil Francoz, naslednja dva Estonec in pred zadnjim, ki prinaša še dodatne točke, je bila razlika med njima 10,1 sekunde. Tretji Thierry Neuville (Hyundai) je zaostajal že dobro minuto. Vsi so dirkali na polno, brez taktiziranja in množico ljubiteljev relija navduševali, predvsem pa legendarnem skoku Fafe. Ta je bil del 20. in 22. hitrostne preizkušnje. "Power stage" je desetinko pred Tänakom dobil Neuville, Ogier je zaostal 2,3 sekunde in tako ubranil vodstvo in zmago.

Prvi Toyotin adut za letošnji naslov svetovnega prvaka Elfyn Evans je bil po težavah v petek na koncu šele šesti, zaostal je več kot šest minut in pol. Na zadnji hitrostni preizkušnji je z osmim časom ostal brez dodatnih točk.

Drugouvrščeni Ott Tänak na legendarnem skoku Fafe, najdaljšem na trenutnem koledarju dirk WRC. Foto: Guliverimage

Reli Portugalska po zadnji, 22. hitrostni preizkušnji:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Ott Tänak (Hyundai) +7,9

3. Thierry Neuville (Hyundai) +1:09,8

4. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +1:47,8

5. Daniel Sordo (Hyundai) +2:48,9

6. Elfyn Evans (Toyota) +6:36,0

Finec Kalle Rovanperä in Japonec Takamoto Katsuta (oba Toyota), ki sta bila po petkovem delu dirke na prvem in tretjem mestu, sta v soboto odstopila. Aktualni prvak je v nedeljo nadaljeval z dirkanjem, v skupni razvrstitvi ni imel več možnosti za prvo deseterico, je pa osvojil tri točke za tretje mesto na zadnjem brzincu. Res je, da mu letos točke ne štejejo, saj nastopa samo na izbranih dirkah, saj se ne poteguje za naslov prvaka.

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo med 30. majem in drugim junijem, ko bodo dirkali na makadamskih cestah severne Sardinije.