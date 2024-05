Nedaleč od rajskih plaž Ogier pritiska za tretjo zmago v nizu

Svetovno prvenstvo v reliju (WRC) se nadaljuje s šesto od 13 dirk, z relijem Sardinija. V petek so odpeljali štiri od skupno 16 hitrostnih preizkušenj, ki jih čakajo do nedelje. Za tretjo zmago zapored dirka osemkratni svetovni prvak Sebastian Ogier (Tyota). Z dvema dobljenima brzincema je petek sklenil na prvem mestu.

Francoz Sebastian Ogier (Toyota), ki nastopa samo še na izbranih relijih in se ne poteguje za naslov svetovnega prvaka, je najhitrejši čas odpeljal na prvi in tretji hitrostni preizkušnji. Izkoristil je dejstvo, da ni prvi na makadamskih cestah in mu tekmeci tako že očistijo teren, da ima sam nekoliko boljši oprijem. Po dobrih 77 kilometrih dirkanja ima pred sobotnim nadaljevanjem relija Sardinija 4,5 sekunde prednosti pred Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai). Na mestih od tri do pet za dobre pol sekunde zaostajajo Španec Daniel Sordo (Hyundai), Japonec Takamoto Katsuta (Toyota) in Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

Thierry Neuville pelje na hitrostno preizkušnjo po obalni promenadi v slikovitem mestu Alghero. Foto: Red Bull Content Pool

Zadnji je imel pred šesto dirko sezone na prvem mestu skupnega seštevka 24 točk prednosti pred Valižanom Elfynom Evansom (Toyota), ki si je v petek nabral skoraj minuto zaostanka in je na šestem mestu. Prav Neuville in Evans sta imela kot prva dva na progi največ težav z oprijemom na suhih makadamskih cestah. Še sedem točk več za Belgijcem zaostaja Tänak, ki je torej po štirih brzincih drugi. Tako dobre dirke letos še ni začel. Na prvih štirih je imel precej težav, šele na prejšnjem na Portugalskem je prvič končal na stopničkah.

Reli Sardinija, po četrti od 16 hitrostnih preizkušenj:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Ott Tänak (Hyundai) +4,5

3. Daniel Sordo (Hyundai) +33,2

4. Takamoto Katsuta (Toyota) +34,5

5. Thierry Neuville (Hyundai) +36,6

6. Elfyn Evans (Toyota) +57,3