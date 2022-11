Legendarni inženir dirkalnikov F1 odhaja v pokoj

Legendarni inženir dirkalnikov formule 1 Ross Brawn pri 68 letih odhaja v pokoj. Leta 2009 je na pogorišču Hondine tovarniške ekipe ustanovil Brawn GP in osvojil obe lovoriki. Pred tem je bil tehnični direktor v Benettonu in Ferrariju, ko je Michael Schumacher osvojil sedem naslovov svetovnega prvaka.

Anglež Ross Brawn je bil veleum za vsemi sedmimi naslovi Michaela Schumacherja. Najprej je bil namreč oblikovalec Nemčevega zmagovitega Benettonovega dirkalnika in nato še Ferrarijevega. Leta 2008 je prestopil k Hondi, ki pa se je po sezoni 2008 umaknila iz formule 1. Ekipo je rešil s svojim denarjem in ob takratni spremembi tehničnega pravilnika zrisal šampionski dirkalnik. Z Jensonom Buttnom je Brawn GP osvojil obe lovoriki. Ekipo je nato prevzel koncern Mercedes in začela se je era najbolj dominantne ekipe zadnjega desetletja. Brawn je ekipo zapustil po sezoni 2013.

Ross Brawn se je podpisal pod eno od največjih presenečenj v moderni dobi formule 1. Foto: Reuters Že takrat je napovedal, da se upokojuje, a je leta 2017 sprejel funkcijo v samem vodstvu formule 1. Postal je tako imenovani športni oziroma tehnični direktor tekmovanja. Njegova naloga je bila, da pripravlja tehnični pravilnik. Ideja za nove dirkalnike, ki smo jim bili priča v pravkar končani sezoni in so omogočili več prehitevanj, je bila torej njegova. "Formulo 1 zapuščam v odličnem stanju. V svoji 46-letni karieri sem imel priložnost delati z odličnimi ekipami, vozniki in ljudmi. Zdaj bom dirke spremljal iz svojega naslonjača," je v sporočilu za javnost, ki so ga objavili na uradni spletni strani formule 1, zapisal Brawn. "Novi dirkalniki prihajajo leta 2026. To je čez štiri leta, predaleč zame. Čas je torej, da vajeti prevzame nova generacija."