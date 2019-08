Rins na ciljni črti ugnal Marqueza

Rins je bil večino dirke edini tekmec Marquezu v boju za prvo mesto, po nekaj napadih in menjavah v vodstvu pa je izkoristil zadnjo priložnost in Marqueza ugnal v zadnjem zavoju pred ciljem.

🏁 #MotoGP RACE @Rins42 snatches victory ONE THE FINISH LINE! 🔥 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ESVQaUUFZ7

Kljub izgubljeni zmagi je Marquez ostal v trdnem vodstvu v SP, saj je prvi zasledovalec v SP Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) po trčenju s Francozom Fabiem Quartararojem (Yamaha SRT) v prvem krogu ostal brez točk. Marquez pa jih ima zdaj že 250 in se je tako že precej približal novemu naslovu prvaka.

What an extraordinary finish!!! 🔥@Rins42 beats @marcmarquez93 by 0.013s! 🥇#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/TfT8VUFhnV