Marquez v kvalifikacijah Silverstona pred Rossijem

Drugi je bil italijanski veteran Valentino Rossi (Yamaha), tretji pa Avstralec Jack Miller (Ducati).

Marquez si je privozil že 60. pole position v karieri.

S četrtega startnega mesta bo dirko začel Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki je bil izjemno hiter na prostih treningih.

Drugi v skupnem seštevku SP Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) se je moral zadovoljiti s sedmim časom kvalifikacij.

