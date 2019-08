Dovizioso dobil izjemno bitko z Marquezom v Spielbergu

Dovizioso je z drugo zmago v sezoni, šele prvo po uvodni preizkušnji v Katarju, zmanjšal zaostanek za Marquezom v skupnem seštevku SP. A Španec, ki ostaja pri šestih zmagah v sezoni, obenem pa je tudi letos ostal brez uspeha na dirkališču v Spielbergu, ima še vedno velik naskok. Zdaj je pri 230 točkah, Dovizioso jih ima na drugem mestu po novem 172.

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni z dirko v Silverstonu.

Južnoafriški dirkač Brad Binder je zmagal v razredu moto2. Z drugim mestom je vodstvo v skupnem seštevku še povečal Španec Alex Marquez (Kalex). Tretje mesto je zasedel Marquezov rojak Jorge Navarro (SpeedUp).

CAN YOU EVEN BELIEVE THAT?!? 🙌



He gave it EVERYTHING but it wasn't quite enough for @marcmarquez93! 🥈#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/gkNaIqo4sf