Marquez najhitrejši v kvalifikacijah Spielberga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marquez je Francoza iz ekipe Yamaha SRT ugnal za 0,434 sekunde, tretji pa je bil Italijan Andrea Dovizioso z Ducatijem.

Vodilni v SP je v Avstriji dosegel že 59. najboljši startni položaj v karieri, s čimer se je prebil na prvo mesto večne lestvice, prehitel je Avstralca Micka Doohana.

Iz druge vrste bodo nedeljsko dirko začeli Španec Maverick Vinales (Yamaha), Italijan Franco Bagnaia (Pramac Ducati) in Japonec Takaaki nakagami (LCR Honda), šele deseti je bil italijanski veteran Valentino Rossi (Yamaha).

Pred nedeljsko dirko, ki bo 11. v koledarju sezone 2019, ima Marquez 210 točk, drugi je Dovizioso s 147, tretji pa drugi Ducatijev voznik Italijan Danilo Petrucci s 129.

Tetsuta in Fenati najhitrejša v nižjih razredih

V šibkejšem razredu moto2 bodo iz prve vrste začeli Japonec Tetsuta Nagashima (Kalex), Južnoafričan Brad Binder (KTM) in Tajec Somkiat Chantra (Kalex), v najšibkejšem moto3 pa so bili danes najhitrejši Italijan Romano Fenati (Honda), Španec Jaume Masia (KTM) in Britanec John McPhee (Honda).

Preberite še: