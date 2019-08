Marquez s prvega mesta v Brnu

Iz druge vrste bosta po kvalifikacijah, ki sta jih zaznamovala tudi dež in mokra steza, začeli Italijan Andrea Dovzioso (Ducati) ter Španca Pol Espargaro (KTM) in Alex Rins (Suzuki).

Can @marcmarquez93 walk on water?! 😱



Despite more rain, the world champion somehow goes top on slicks! 🔥#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/sobclzxjVr