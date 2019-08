Razočarani Rossi spregovoril o govoricah o njegovi upokojitvi

"Najlažje reči, da bom odnehal, vendar to zame ni glavna težava." Foto: Gulliver/Getty Images

Na začetku tedna je šef moštva Lin Jarvis v enem izmed intervjujev dejal, da v dolgoročni prihodnosti ne vidijo več sodelovanja z Valentinom Rossijem. Mnogi so začeli ugibati in pisati, da bi se lahko eden največjih zvezdnikov v motociklizmu upokojil že po letošnji sezoni. Njegovi navijači si lahko zdaj oddahnejo. Po besedah Italijana to ne drži in gre za povsem navadne izmišljotine.

"Novice, ki govorijo o moji upokojitvi so lažne in neutemeljene. Nedvomno bom tekmoval to in prihodnje leto. In to vedo tudi tisti, ki to pišejo. Najlažje je reči, da bom odnehal, vendar to zame ni glavna težava. Največja težava zame je, da imam letos slabe rezultate," je za Motosport.com povedal sedemkratni svetovni prvak v najelitnejšem razredu.

Valentino Rossi je na zadnjih štirih dirkah le enkrat prišel do cilja. Foto: Gulliver/Getty Images

"Na žalost za nekatere resnica ni pomembna"

Rossi je med drugim dejal, da te novice ploh nimajo utemeljene podlage in medijem očital, da jim gre le za novice, ki povzročajo veliko hrupa, medtem ko resnica sploh ni pomembna. "Po eni strani je bilo zabavno brati vse, kar je bilo napisano, a je vse popolna izmišljotina. Nikoli nisem dvomil, da ne bi mogel tekmovati. Stvari danes delujejo tako, da glasneje nekaj poveš, bolje je. Razmišljate samo o tem, kaj ljudje radi berejo in pišejo. Na žalost za nekatere resnica ni pomembna. Želijo le najbolj senzacionalne novice," je še za TodoCircuito povedal Rossi.

Valentino Rossi je na uvodnih dveh treningih v Brnu zasedel deseto in deveto mesto. Foto: Gulliver/Getty Images

Rossi je bil počasen tudi na uvodnih dveh treningih v Brnu

Štiridesetletni Rossi v letošnji sezoni ravno ne blesti na stezah. Na začetku sezone je dvakrat stal na stopničkah, potem pa so bili njegovi rezultati nekoliko slabši. Na zadnjih štirih dirkah je le enkrat prišel do cilja, v skupnem seštevku svetovnega prvenstva je trenutno na zanj skromnem šestem mestu in celo zaostaja za moštvenim kolegom Maverickom Vinalesom.

Rossiju nič kaj dobro ne kaže tudi v Brnu na Češkem, kjer bo ta konec tedna po poletnem premoru prva dirka. Na uvodnih dve treningih je končal na desetem oziroma devetem mestu.