Revolucionaren načrt, ki bi spremenil razmerja moči v formuli 1

Odgovorni v formuli 1 so danes ob robu VN Bahrajna predstavili načrte, da bi po letu 2021 določili maksimalne proračune ekip v tekmovanju. Reformo je predstavil poslovodja Chase Carey, ob varčevanju sredstev pa je eno od vodil tudi večja izenačenost med ekipami. Proti reformi sta le najmočnejši ekipi Ferrarija in Mercedesa.

Vodstvo formule 1 je z ekipami pogodbeno vezano do leta 2020, zato ima le malo manevrskega prostora za korenite spremembe. Po sezoni 2020 pa bi radi ameriški lastniki iz podjetja Liberty Media uvedli nekatere reforme, s finančnim ravnotežjem pa bi radi pridobili na zanimivosti tekmovanja. Po neuradnih podatkih, to je poročal magazin "Auto, Motor und Sport", naj bi bil proračun ekip omejen na 150 milijonov dolarjev, v kar pa niso všteti dohodki voznikov.

Ferrari grozi z izstopom ekipe iz tekmovanja

Omejitev bi prizadela predvsem najboljše - Ferrari, Mercedes in Red Bull, nad omenjenim zneskom pa imata proračune trenutno tudi Renault in McLaren. A kot rečeno je odpor velik le pri Mercedesu in Ferrariju, saj lastnik Red Bulla Dietrich Mateschitz že dlje časa zagovarja varčevalne načrte. Predsednik Ferrarija Sergio Marchionne je pred sestankom grozil celo z izstopom ekipe iz tekmovanja, če bo do reform prišlo.

Predsedniku Ferrarija Sergiu Marchionneju ni všeč nov predlog. Foto: Reuters

Proizvajalci vozil pa nasprotujejo tudi načrtom o poenostavljenih pogonskih agregatih in standardnih sestavnih delih bolidov. Prav inženirji naj bi s svojim znanjem ekipam lahko pomagali do bolj učinkovitih dirkalnikov.

"Formula 1 je šport z bogato zgodovino. To želimo ohraniti, obvarovati in razširiti. Ekipam želimo zato dati več možnosti," pa je še povedal Chase Carey.