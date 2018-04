V Monaku se ne dajo: lepa dekleta bodo v kneževini še spremljala formulo 1

Ko trčita tradicija in sodobnost, mora ponavadi ena od strani popustiti. V formuli 1 so se tako letos morala posloviti dekleta, ki so bila del protokola dirk pred začetkom. A morda ne povsem, v Monaku so napovedali, da bodo na svoji dirki ohranili dolgoletno tradicijo in da bodo na njihovi dirki ob hitrih voznikih tudi lepa dekleta.