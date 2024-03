Svetovni prvak v Keniji zanesljivo do zmage

Svetovni prvak zadnjih dveh sezon Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je zanesljivo slavil na reliju po Keniji, tretji preizkušnji sezone 2024. Večji del naloge je opravil že po petkovih brezhibnih vožnjah po kenijskih brezpotjih ter v soboto in nedeljo zadržal veliko prednost pred zasledovalci.

Finec je temelj za uspeh postavil že v petek, ko je dobil vseh šest hitrostnih preizkušenj. V soboto je ob nekoliko bolj umirjeni vožnji prednost še povišal, danes pa je glavni oder prepustil drugim.

Drugo mesto je na koncu pripadlo Japoncu Takamotu Katsuti (Toyota), ki je za Rovanperäjem zaostal 1:38 minute. Tretji je bil Francoz Adrien Formaux (Ford) z zaostankom 2:25 minute.

V prvi peterici sta končala še Britanec Elfyn Evans (Toyota) in Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki pa sta zaostala dobre štiri oziroma deset minut.

Dirkači so imeli na enem zahtevnejših relijev v koledarju veliko težav. Neuville je v petek in soboto zaradi tehničnih težav izgubil stik z vodilnimi, tudi Rovanperä pa je imel v zahtevnih pogojih na prašnih in kamnitih stezah ogromno preglavic.

"Ena najslabših razmer, kar sem jih videl"

"Današnje razmere so bile ene najslabših, kar sem jih videl," je prašno in kamnito pustolovščino opisal Rovanperä in dodal: "Ni bilo lahko. Ko voziš tako previdno, lahko narediš še več napak. Bilo je zelo mehko z veliko kamni."

"Zmagati tu je vedno poseben občutek, saj je reli zelo zahteven. Za Toyoto je to legendaren dogodek, tu smo vedno blesteli. Kot pravijo v Afriki, je prvi avto v ospredju vedno Toyota. Opravili smo dobro delo in dirkali pametno," je še za spletno stran tekmovanja po 12. zmagi na relijih za SP dejal 23-letni Finec.

Thierry Neuville je v skupnem vodstvu. Foto: Guliverimage

Na vrhu ostaja Neuville

Dvakratni zaporedni svetovni prvak sicer letos ne nastopa na vseh dirkah, ampak le na določenih izbranih. V seštevku je trenutno peti z 31 točkami.

Na razpredelnici je še naprej prvi Belgijec Neuville s 67 točkami, sledita pa mu Evans z 61 in Fourmaux s 46.

Naslednjič se bodo dirkači na reliju za SP merili na Hrvaškem med 19. in 21. aprilom.