Safari samo za najbolj neustrašne, na nezgode imun le prvak #video

Na reliju Kenija Safari, tretji dirki svetovnega prvenstva v reliju 2024, je samo svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) imun na težave. Zahteven teren – ponekod s skalami, spet drugje z globokimi luknjami – ne prizanaša najboljšim relistom na svetu. Kot naslednji je pnevmatiko predrl in povsem razcefral drugi po petkovih hitrostnih preizkušnjah Elfyn Evans (Toyota). Izgubil je več kot štiri minute in tako po 13 brzincih zdaj na četrtem mestu zaostaja pet minut in 35 sekund. Pred njim sta Takamoto Katsuta (Toyota) in Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), a imata tudi onadva visok zaostanek za vodilnim Fincem, dobri dve oziroma dobre tri minute. "Prednost je zdaj lepa, zato nočem ničesar tvegati," je dejal dvakratni svetovni prvak Rovanperä, ki je to dirko enkrat že dobil.

Vratolomno dirkanje na reliju Kenija z zornega kota najhitrejšega:

Thierry Neuville (Hyundai), ki je pnevmatiko predrl v petek, ta pa je nato tako opletala, da mu je uničilo še del karoserije, je imel v soboto popoldne še tehnične težave (črpalka za gorivo). Tako je izgubil še dodatne minute in pred nedeljskim koncem dirke na petem mestu zaostaja že skoraj 12 minut.

V nedeljo jih na brezpotjih Kenije čaka še šest hitrostnih preizkušenj.

Reli Safari Kenija po 13. od 19 hitrostnih preizkušenj:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Takamoto Katsuta (Toyota) +2:08,9

3. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +3:13,3

4. Elfyn Evans (Toyota) +5:35,6

5. Thierry Neuville (Hyundai) +11:48,6

6. Gus Greensmith (Škoda) +15:02,0