Na dirkaški klasiki se vrstijo nesreče favoritov

Reli Finska za zdaj zaznamujejo nesreče: Kalle Rovanperä, Ott Tänak in Esapekka Lappi so vsi predčasno končali s petkovim dirkanjem. Vodi Elfyn Evans. Na petem mestu je Jari-Matti Latvala, ki je kariero končal pred tremi leti, a presenetil z odločitvijo, da kot šef Toyotine ekipe nastopi na domači dirki.

Le dva tedna po zmagi Kalleja Rovanpere (Toyota) na reliju Estonija se svetovno prvenstvo že nadaljuje in to z eno od klasik - relijem tisočerih jezer na Finskem. Pred njim je imel mladi Finec na vodilnem mestu skupnega seštevka 55 točk prednosti pred Elfynom Evansom (Toyota) in še tri več kot Thierry Neuville (Hyundai).

Elfyn Evans Foto: Guliverimage Aktualni svetovni prvak Rovanperä je dobil pet zaporednih petkovih hitrostnih preizkušenj na domači dirki (od tretje do sedme), nato pa je na osmem brzincu dirkalnik prevrnil na streho. Tako on kot sovoznik Jonne Halttunen sta jo odnesla brez poškodb, avtomobil pa je bil preveč poškodovan za nadaljevanje.

Po prvi petkovi hitrostni preizkušnji in skupno drugi na tem reliju, saj je dobil četrtkov superspecial, je vodil Ott Tänak (M-Sport Ford). Estonec, ki je na Finskem zmagal že trikrat, pa se je nato od možnosti za četrto poslovil že na tretjem brzincu. Doživel je nesrečo in tudi zanj je bilo vsaj za petek konec dirkanja. V drevo je trčil tudi Esapekka Lappi (Hyundai).

Jari-Matti Latvala se je pri 38 letih za eno dirko vrnil za volan. Foto: Guliverimage Osmo in deveto hitrostno preizkušnjo je nato dobil Neuville in zmanjšal zaostanek za novim vodilnim na dirki Evansom. Pred desetim brzincem, zadnjih petkovim, je bila razlika med njima 9,7 sekunde. Na tretjem mestu je Takamoto Katsuta (Toyota), ki za vodilnim zaostaja 13,3 sekunde.

Na dirki nastopa tudi Jari-Matti Latvala. Nekdanji uspešen dirkač (18 zmag, a brez naslova prvaka) je sicer vodja Toyotine ekipe, a za domačo dirko se je na presenečenje vseh odločil, da znova sede za volan. In po deveti hitrostni preizkušnji je z minuto in 17 sekundami zaostanka na petem mestu.

Reli Poljska, po 9. od 22 hitrostnih preizkušenj:



1. Elfyn Evans (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +9,7

3. Takamoto Katsuta (Toyota) +13,3

4. Teemu Suninen (Hyundai) +24,9

5. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1:17,3