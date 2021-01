Reli Dakar: Benavidesu etapa, Price v bolnišnici, Marčič tri ure zadaj

V deveti etapi vzdržljivostnega relija Dakar je med motoristi zmagal Argentinec Kevin Benavides. S svojo hondo je bil minuto in 18 sekund hitrejši od moštvenega kolega Američana Rickyja Brabeca. Vodilni v skupnem seštevku Čilenec Jose Cornejo, prav tako na hondi, je bil tretji in je še povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem. Slovenec Simon Marčič je trenutno na 56. mestu.

To je z zaostankom 11 minut in 24 sekund prav Benavides, saj je do zdaj drugouvrščeni, Avstralec Toby Price, sicer dvakratni zmagovalec, grdo padel, si poškodoval glavo in roko in se zdravi v bolnišnici, kjer pa ni v smrtni nevarnosti. Price se je ponesrečil točno na prvo obletnico smrti Paula Goncalvesa, ki se je smrtno ponesrečil na lanskem Dakarju.

"Toby jo je kar hudo skupil. Ko sem prišel do njega, ni vedel, kje se nahaja," je dejal Brabec, Benavides pa je po svoji drugi etapni zmagi dejal, da dirka, kar se tiče zmagovalca, še ni odločena: "Boril se bom iz metra v meter. Vidite, da se lahko reči hitro spremenijo, zato moraš biti ves čas zbran."

Marčič zaostaja dobre tri ure

Slovenski predstavnik Simon Marčič je z zaostankom treh ur, dveh minut in 48 sekund v 485 kilometrov dolgi etapi vzdolž Rdečega morja zasedel 56. mesto, v skupnem seštevku je 39., zaostaja 14 ur, 23 minut in 39 sekund.

Med avtomobilisti je etapo prepričljivo dobil Francoz Stephane Peterhansel v miniju, zdaj ima pred drugouvrščenim Katarcem Naserjem Al-Atijahom že 17 minut in 50 sekund prednosti. Peterhansel je na dobri poti, da na reliju zabeleži še 14. zmago in osmo med avtomobilisti. Francoz, ki na reliju nastopa že vse od leta 1988, je zadnjič zmagal leta 2017, ko je še vozil peugeot.