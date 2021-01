Benavides kljub padcu do etapne zmage in vodstva, Marčič 53.

Benavides je dobil etapo med motociklisti kljub temu, da je ob skoku s sipine razbil čelado in si zlomil nos. Na koncu je za minuto ugnal Čilenca Joseja Ignacia Corneja, tretji pa je bil z dodatnimi dvajsetimi sekundami zaostanka Avstralec Toby Price.

"Res je težak dan za mano. Na začetku sem se izgubil, tako kot vsi drugi, pozneje pa sem močno pritiskal. Na eni od sipin sem skočil in padel. Udaril sem se v glavo, polomil GPS in drugo opremo. Prav tako sem se tudi porezal, kar precej sem krvavel. Obenem me je bolelo še v gležnju. Kljub vsemu mislim, da bom jutri v redu. To je pač Dakar, vse boli," je dejal Benavides.

🚗 4th in the GC this morning, @henk_lategan suffered a spectacular accident at the beginning of the special. He has fractured his collarbone and has been airlifted to Riyadh. His co-driver @BrettCummings83 was unharmed. 🚑#Dakar2021 pic.twitter.com/F1o9BSlaIK