Al-Rajhiju in Brabecu zmagi v sedmi etapi Dakarja, Marčič 47.

Današnja etapa Dakarja je prišla po dnevu premora, med motociklisti pa je s 737 kilometri med mestoma Hail in Sakaka najbolje opravil Brabec. Ameriški motorist je bil na cilju malo več kot dve minuti pred Čilencem Josejem Ingaciom Cornejo Florimom (Honda), ki je prevzel skupno vodstvo.

The battle is 🔛 between @tobyprice87 and @rickyB357

🔴 Follow it LIVE on ➡️ https://t.co/ERTiIUJwJ5

💬 ✏️ Which one will win Stage 7?#Dakar2021 pic.twitter.com/d1iX6bEyMx