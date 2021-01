Al-Attiyah drugič najhitrejši, Marčič med motociklisti 55.

Med motociklisti je Price, zmagovalec leta 2016 in 2019, traso zmogel v treh urah, 33 minutah in 23 sekundah, s čimer je bil za minuto in 16 sekund hitrejši od Argentinca Kevina Benavidesa (honda) ter za 2 minuti in 36 od Avstrijca Matthiasa Walknerja (KTM). Tako Benavides kot Walkner sta nato prejela še kazen dve minut pribitka.

Marčič je tretjo etapo začel kot skupno 49., končal pa jo je kot 51. v skupnem seštevku. Danes je na 55. mestu za zmagovalcem zaostal eno uro, 18 minut in 33 sekund.

V skupnem seštevku je po slabšem nastopu Španca Joseja Barrede, ki je bil 30., vodstvo prevzel Američan Skyler Howes s KTM. V seštevku ima 28 sekund prednosti pred Francozom Xavierjem de Soultraitom (husqvarna). Tretji je Price, ki zaostaja vsega 52 sekund. Marčič zaostaja tri ure, 36 minut in 43 sekund.

Med avtomobilisti je še drugič zapovrstjo slavil Al-Attiyah. Trikratni zmagovalec relija Dakar (2011, 2015 in 2019) je bil hitrejši od moštvenega kolega, Južnoafričana Henka Lategana, ki je zaostal dve minuti in 27 sekund. Tretji je bil 13-kratni zmagovalec Dakarja Stephane Peterhansel (mini). Francoz je zaostal štiri minute in 5 sekund.

V skupnem seštevku je Peterhansel zadržal pet minut in devet sekund naskoka pred Katarcem. Tretji je s 26 minutami in 21 sekundami zaostanka po novem Francoz Mathieu Serradori (century), ki je prehitel Španca Carlosa Sainza v miniju (+ 33:34). Velikan relija je z drugega padel na četrto mesto.

V sredo bo na sporedu najdaljša etapa letošnje izvedbe relija Dakar. Tekmovalce čaka 813 km dolga pot od Vadi ad Davasirja do Rijada, ki bo vsebovala 476 km hitrostnih preizkušenj.