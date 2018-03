Motociklistični svet žaluje

Umrl Ralf Waldmann

Waldmann je v svetovnem prvenstvu v različnih razredih dirkal od leta 1986 do 2009. Zbral je 20 zmag in je dirkač z največ zmagami, ki ni osvojil naslova svetovnega prvaka. V letih 1996 in 1997 je končal na skupnem drugem mestu v razredu do 250 kubičnih centimetrov, obakrat ga je prehitel Italijan Max Biaggi, prvič za šest točk, drugič pa za zgolj dve.

"Zapustil si nas veliko prezgodaj, Waldy. Pogrešali te bomo," je ob smrti tekmeca in prijatelja zapisal Biaggi.

Skupno je nastopil na 169 dirkah v razredih do 80, 250 in 500 ccm in se 50-krat uvrstil na stopničke za zmagovalce.